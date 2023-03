Mark Coenen is columnist.

Wat een gekakel over Tiktok zeg. We geven al twintig jaar gewillig en gedwee en tot tien jaar na de dood al onze metadata aan elke passerende gek met een digitale applicatie, gebruikmakend van gsm’s die in China worden geassembleerd, maar plots schijnt het licht. Het gele gevaar is niet meer alleen de titel van een stripalbum, maar staat ook schuimbekkend, met bloeddoorlopen ogen en tot de tanden bewapend aan de grens, klaar om binnen te rukken.

Het verwijderen van de TikTok-app is een daad van verzet tegen het neokapitalistisch communisme dat gepredikt wordt door Xi Jinping en de zijnen. Dra organiseert men overal te lande en op partijcongressen TikTok-uitdrijvingen, waar mensen huilend toegeven dat die algoritmes van TikTok gewoon gebaseerd zijn op hun ware aard en hun voorkeuren voor zich met fastfood volproppende vrouwen met overgewicht, mannen in korte rokjes en hoge hakken, en accounts van jonge atletes die worstelen met hun veel te korte broekje bij hun aanloop in het hoogspringen.

Plots kreeg ik die allemaal na mekaar op mijn tijdslijn zonder dat ik daar om vroeg en dat kán toch helemaal niet en mijn god wat weten ze nog meer?

Gelukkig werken Facebook en Instagram en Twitter zo niet, het zou wat zijn! Al vind ik het soms wat raar dat als ik al gewoon maar dénk aan nieuwe sokken er plots dertien reclameboodschappen voor klein textiel op mijn tijdslijn verschijnen, maar dat zal wel toeval zijn wat zo is Mark Zuckerberg helemaal niet.

Het is een goed bewaard geheim, maar dankzij mijn uitstekende contacten met de uitbater van ons lokale Chinese restaurant - betere chop choy vindt men niet bezuiden Brussel - die een lijntje heeft met iemand hoog in Peking, weet ik dat ze daar ook effectief gebruikmaken van onze metadata.

Om mee te lachen.

Het verhaal gaat dat toen de onderminister voor Buitenlands Nationalisme de eerste keer een filmpje zag waarin het confederalisme werd uitgelegd, hij er bijna in bleef. De beelden van Elio Di Rupo die pannenkoeken bakt: alweer bingo en een salvo aan lachkrampen bij de ambtenaren op rust met een burn-out die opgevangen worden in reusachtige rusthuizen waar iedereen verplicht wordt drie uur per dag te tiktokken. Vastbenoemd of niet, willen of niet!

In plaats van TikTok te gebruiken als contraspionage en al onze berichten te spiken met synthetisch mRNA uit covidvaccins waardoor ze automatisch hun wificode aan ons geven en al hun bookmarks en de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Nee, dáár hebben ze weer niet aan gedacht.