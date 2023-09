Het verwaarlozen van asielzoekers richt meer schade aan dan je denkt

Lode Cossaer is verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Het besluit van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) om alleenstaande mannen geen opvang meer te bieden, is ronduit verbijsterend. We vertellen deze mannen eigenlijk: “We gaan jullie niet ondersteunen, jullie mogen niet legaal werken, dus leef maar in dakloosheid, armoede en ontbering.” Wat verwacht De Moor nu precies dat er zal gebeuren? Wil ze opzettelijk voorkomen dat deze mensen zich integreren? Eerst hen als minder dan menselijk behandelen, en dan verwachten dat ze respect hebben voor de samenleving en er positief aan bijdragen?

Als we willen dat nieuwkomers een goed leven leiden en een positieve invloed hebben op de samenleving in plaats van steeds diepere hulpeloosheid te ervaren, moeten we anders gaan denken over hen en hun mogelijkheden. Ze mogen pas vier maanden nadat ze hun asielaanvraag hebben ingediend beginnen werken. Werkgevers die nieuwe werknemers nodig hebben, mogen geen gebruik maken van mensen die hier illegaal verblijven. Dit is omgekeerd denken.

Uitbuiting

Als we toch weigeren om mensen aan hun lot over te laten en de situatie te laten verslechteren, waarbij zowel burgers als asielzoekers en mensen zonder papieren lijden, laten we dan op zijn minst samenwerken met alle regeringen om meer kansen te creëren voor deze mensen om voor zichzelf te zorgen. Maak de voorwaarden voor mensen zonder papieren om legaal te werken en woonruimte te huren eenvoudiger. Zorg ervoor dat zelfredzaamheid door productief zijn gemakkelijker wordt.

Als je dan toch weigert om hen als mensen te behandelen, sta dan op zijn minst toe dat ze zichzelf als mensen kunnen beschouwen die bijdragen kunnen leveren. Het mooie is: dit hoeft de belastingbetaler nauwelijks iets te kosten. Sterker nog, productieve mensen voegen waarde toe aan de samenleving. Er is geen enkele reden om dit moeilijker te maken.

Aanzuigeffect

Want, ik wil dit benadrukken: wat verwacht De Moor – en iedereen die dit idee ondersteunt – nu eigenlijk dat er zal gebeuren? Legaal werken is geen optie. Mensen gaan niet simpelweg op straat sterven omdat De Moor, en eigenlijk de hele Vivaldi-regering, er met haast Eichmanniaanse onverschilligheid voor kiest om hen de dieperik in te duwen. Als mensen niet legaal kunnen overleven, zullen ze het illegaal proberen. Ze zullen waarschijnlijk belanden in situaties van uitbuiting of zelfs in de wereld van (georganiseerde) misdaad.

En dan zullen we op den duur klagen dat deze mannen hier enkel zijn om criminelen te worden en te profiteren. Niemand waagt zijn leven en betaalt 20.000 euro om in Brussel drugs te dealen. Maar als autoritaire beleidsmakers mensen systematisch de mogelijkheden ontnemen om legaal te leven, te werken en te wonen, dan worden mensen wel verleid tot criminaliteit. Verwacht geen respect voor jouw samenleving als je niet eens respect toont voor hen. Geef legale mogelijkheden en mensen zullen legaal hun weg vinden. En als je bang bent voor een vermeend “aanzuigeffect” als we het gemakkelijker maken om te werken: waarom zouden we bang moeten zijn voor mensen die naar hier komen om te werken?