Het verhaal heeft hoofdstukken als deze nodig om de moeite van het lezen waard te zijn

Frederik De Backer is columnist.

Ik lig in het bad waarin het afgelopen anderhalf jaar de mooiste zinnen hebben gevloeid. Ze dreven en gleden er langs mijn huid, hielden me warm, hoe kil de wereld ook was op de pagina’s die ze voor me vergoten. Nu lig ik alleen in het water, staar naar de lucht die tussen de lamellen haar gezichten schetst en die achter de badkamermuur weer uitgomt. Een mens in een mand blaast het vuur in een ballon, waarna ook hij zich gewillig laat wegvegen.

De harten die in deze kuip hebben gebloed zijn niet te tellen. Hier is mij groot verdriet beschreven, maar de rode ogen om wat werd verwoord werden niet zelden vergezeld door een glimlach om hoe dat werd verwoord. En door de geruststelling dat tranen oplossen in inkt.

Met gevouwen benen verzink ik en kijk nu uit over de witte vlakte van het plafond, met enkel het suizen van mijn binnenste in dialoog met de stilte. Gemis is een ziekte die je moet uitzweten. Ik lig en wacht tot het beter is. Het ruisen beluisterend schets ik mijn gezichten.

Het licht is uit. Langzaam klauteren de lamellen de muur op, mijn canvas tegemoet. Ik kan al niet meer lezen wat er op de shampoofles staat. Ook van die tekst is elk woord gewikt en gewogen, ook daarover is zweet uitgestort. Ik ga overeind zitten. Damp stijgt van mijn schouders op. Ik overgiet mijn hoofd met water en leg het in mijn handen te rusten. Dag per dag. Nog even. Nog even en het is weer nacht.

Zie het als een verhaal, als een roman, waarbij met iedere omgeslagen bladzijde de protagonist aan inhoud wint. En op één na iedere zin tot een volgende leidt. Het heeft hoofdstukken als deze nodig om de moeite van het lezen waard te zijn. Alleen waant iedereen zich de held, die een goede afloop is gegarandeerd. Het komt in de meesten niet op dat ze evengoed een personage zouden kunnen zijn dat een ander tot voorbeeld moet dienen. Een zijsprong, een anekdote, over hoe iets grondig verkeerd kan aflopen.

Het komt wel goed. Niet noodzakelijk.

Ik probeer me mijn leven binnen twee jaar voor te stellen. Elk van die bladzijden moet nog worden geschreven, en een plotlijn die tien jaar lang de grond was waaraan iedere verwikkeling ontsproot, heeft halverwege een zin haar einde gevonden. Uit niets zal een nieuw personage moeten worden opgetrokken, een dea ex machina, zoals in ieder slecht verhaal, en om haar interessanter te maken zal ze al kinderen hebben, en een klootzak van een ex, en in mijn verhaal was nog met geen woord over kinderen gerept, laat staan over het overnemen van die van een ander. Hier was niet naar toegewerkt. Dit was niet dat soort verhaal.

Ik laat het water weglopen. Misschien wordt er wel niets opgetrokken. Misschien heb ik op 7 juli wel degelijk voor het laatst iemand gekust. Niet iedereen wordt tachtig. Niet iedereen wordt gelukkig.

Ik zit naakt in een leeg bad in het donker. Tussen twee hoofdstukken in.