Het vergt energie om te wonen op een plaats waar wetteloosheid en wanhoop heersen

Lize Spit is schrijfster en columnist bij De Morgen.

Al dertien jaar woon ik in Kuregem, op een steenworp van station Brussel-Zuid. De laatste vier jaar in de Triangelbuurt, het driehoekje van straten dat is vastgeklemd tussen drie pleinen in Anderlecht. Ik heb altijd gevonden dat er veel ruimte voor verbetering was, maar de laatste jaren ben ik vooral verwonderd hoeveel ruimte er blijkbaar altijd nog rest voor achteruitgang: men kan niet enkel met de rug tegen de muur staan, men kan er ook doorheen vallen.

Veel straten en pleinen rondom Brussel-Zuid zijn een niemandsland waar het recht van de sterkste (of van de sluwste of de meest wanhopige) geldt. Het zijn niemandslanden geworden omdat men mensen als niemanden is gaan behandelen, omdat men muren heeft afgebroken van de mensen die er met hun rug tegen stonden.

Elke buurt heeft zijn eigen niemandsland en daarbij horende dynamiek. Onze Triangelbuurt, die op de splitsing ligt van Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad, bestaat uit vuile straten met overmatig veel (maar altijd te weinig) parkeerplaatsen en slecht onderhouden pleintjes waar drugsbendes de dienst uitmaken. Voeg daaraan de uitzichtloze metrowerken toe, en de grote steenvlaktes die plaats bieden aan tijdelijke evenementen die veel volk van buiten de gemeente trekken - de zondagse Zuidmarkt en de zomerse Zuidfoor – maar die er de rest van de tijd verloederd en onuitnodigend bijliggen, tenzij voor mensen die hoognodig hun behoefte moeten doen.

De coronacrisis en de toename van crackgebruik hebben de neerwaartse spiraal versterkt. Als thuiswerker loop ik meerdere keren per dag naar het raam om te kijken waar het geschreeuw of hulpgeroep vandaan komt. Wie ’s nachts uit het raam kijkt, treft het nog een paar graden grimmiger. Een buurman sliep weken met een hakmes in zijn wagen om zijn winkel met defecte rolluik te beschermen. In de ochtend knerpt het glas van ingeslagen autoraampjes onder je schoenen. De laatste tijd valt de nacht ook steeds vaker overdag. Op straat kruis je bij klaarlichte dag mensen met zelfgemaakte wapens.

Het vergt energie om te wonen op een plaats waar wetteloosheid en wanhoop heersen. Het gevoel van onveiligheid maakt dat je voortdurend op je hoede moet zijn, je eigen speelse, menselijke impulsen moet onderdrukken omdat je je het niet kan permitteren om naïef te zijn. Een achteruitgang van een buurt verandert ook de mensen die er wonen. Wie dagelijks dreiging ervaart, zich machteloos voelt (hoe los je als individu zulke problemen op, er is geen beginnen aan!) harnast zichzelf, wandelt sneller, kijkt mensen op straat niet meer aan om confrontaties te vermijden, uit schuldgevoel en ongemakkelijkheid, en zo verlies je sociaal weefsel, zo verliezen mensen uiteindelijk zichzelf én elkaar.

De laatste jaren heb ik me er verschillende keren in verdiept, tientallen keren heb ik erover proberen te schrijven, maar nooit eerder voltooide ik een stuk, omdat ik mijn eenzijdige blik (vol van privileges) vrees; omdat ik niet wil dat dit politiek gekaapt wordt om een antimenselijk beleid te verkopen waarvan we al weten dat het geen oplossing vormt; omdat ik de Brussel-bashers geen boksbal wil aanreiken - ik hou van deze stad, het is mijn thuis, en het doet pijn om de Triangelbuurt zo te zien worstelen.

Er is zoveel ruimte voor verbetering, maar die kan alleen maar plaatsvinden als er op een doortastende maar menselijke manier een langetermijnplan wordt opgesteld. Het probleem niet verschuiven van wijk naar wijk, maar per buurt bepalen wat de noden en valkuilen zijn. Het indammen van de wanhoop, voldoende opvang en ondersteuning voorzien, is slechts het begin. Er moet een drastische herinrichting komen van de openbare ruimte zodat bewoners weer worden uitgenodigd elkaar op straat te treffen. Meer groen, werkende fonteinen, speelpleinen. Deze verharde buurt weer doen openplooien en verzachten. Geen oplapwerk dus, met hier en daar een aan de straattegel vastgekleefde plastic bloempot. Geen geplastificeerde A-viertjes met gemeentelijke verordening zonder budget voor daadwerkelijke handhaving.

Uit de opluchting die ik nu al enkele dagen ervaar nu de problematiek rondom het Zuidstation eindelijk op de (politieke) agenda komt, kan ik de grootte van de eenzaamheid opmaken die ik de laatste jaren heb gevoeld bij de aanblik van de teloorgang. Ik hoop dat de belangstelling van politiek en media niet slechts een korte opflakkering is.