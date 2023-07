Het valt niet te ontkennen, artificiële intelligentie is alomtegenwoordig en is hier om te blijven

Beste lezer,

Misschien is AI uw dagdagelijkse handlanger op het werk of thuis, misschien sturen algoritmes al uw gezondheid bij, misschien zag u beelden verschijnen die niet echt waren, of vreest u een Terminator-scenario. Het valt hoe dan ook niet te ontkennen, artificiële intelligentie is alomtegenwoordig en is hier om te blijven.

Als we big tech mogen geloven zijn de mogelijkheden oneindig, maar bij zo’n jonge technologie houdt dat evenzeer risico’s in. Ook bij De Morgen zien we de kansen en gevaren dagelijks passeren en gaan we bewust om met kunstmatige intelligentie. Daarom deze extra digitale editie, omdat kennis de eerste stap is naar slim gebruik. Want nog belangrijker dan AI is hoe we als mens die nieuwe technologie gebruiken.

In deze extra editie zetten we voor u alles helder op een rijtje: van hoe AI werkt en hoe we het kunnen gebruiken tot de valkuilen. We spraken de afgelopen maanden met experts, we testten ChatGPT en keken onder de motorkap. Het resultaat vindt u hier.

Veel leesplezier,

Tessa Coeckelberghs