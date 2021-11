Het trampolinepark, de binnenspeeltuin: kinderen worden er dolgelukkig van, ouders doodongelukkig

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Superhelden ontdekken hun superkrachten per toeval. Hoewel jij geen superheld bent, verre van, heb je ook bij toeval ontdekt dat je over een superkracht beschikt. Neen, echt!

Het gebeurt op een natte herfstavond, in een grote, met tl-lampen verlichte betonnen zaal. De muziekinstallatie braakt onbestemde Franse r&b uit. Niet jouw favoriete soundtrack bij de donderdag, maar het geluid wordt toch overstemd door het gezoem van de verwarmingsblazers. Achter een omheining zie je je kinderen van de ene trampoline op de andere stuiteren.

Dit is het soort etablissement dat ouders weleens de zevende hellekring van Dante noemen. Het trampolinepark, de binnenspeeltuin: laat hier uw hoop maar varen. Kinderen worden er dolgelukkig van, ouders doodongelukkig. Jij niet, gek genoeg. Plots ontdek je dat daar je superkracht ligt: het vermogen om het jezelf naar je zin te maken in de wachtruimte van zo’n killige speelhal.

Dezelfde ‘grace under fire’ overkomt je wanneer je binnenloopt in een hangar met ballenbaden, felgekleurde klimrekken en jungleparcoursen. De muziek komt uit de Studio 100-fabriek, en de mevrouw aan de drankstand doet geen moeite om te verbergen dat ze daar ook alleen maar staat omdat ze ervoor betaald wordt en niet omdat ze graag blije kinderen ziet. Met je meest begripvolle glimlach bestel je een biertje, wandel je naar een tafeltje, je steekt een duim op naar je buitelende kinderen en slaat de krant open. Terwijl rondom je heen kabaal klinkt alsof de wereld gaat vergaan, denk jij, terwijl je naar de sportpagina’s doorbladert: eindelijk rust.

Je ziet ze wel vaker in de cafetaria van de binnenspeeltuin, terwijl je over je krant spiedt: ouders, die hologig en dodelijk vermoeid achter hun kinderen aansloffen; een moeder die, binnensmonds vloekend, kinderschoenen als puinscherven na een explosie bij elkaar rommelt, terwijl een taart op tafel een kinderfeest doet vermoeden; een vader die roepend dreigt dat geen ijsje ook een optie is als de oogappel niet snel genoeg weet of zij een Magnum of een raketijsje wil.

Er is weinig treuriger dan ouderlijk gekijf onder een bord met lachende clowngezichten. Het is allemaal zo herkenbaar. De korte nachten, de kinderlijke energie-explosies, het gejengel om een cola. Je kijkt er niet op neer. Ook jouw zogenaamd groots en meeslepend leven staat hier, in deze bunker in een industriezone in Aalst, tijdelijk geparkeerd. Je bent alleen blij met je talent om je niet van de wijs te laten brengen door de ‘Kabouterdans’.

John John wil een feestje organiseren in een speelhal met luchtkussens. Zijn moeder ziet er vreselijk tegenop. “Geen probleem”, zeg je. “Ik ga wel mee.” Want waar anderen een hels lawaai vrezen, zie jij een plek waar de bestelling van vier iceteas en een pot popcorn het enige is wat van je gevraagd wordt.