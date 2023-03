Valerie Trouet is klimaatexperte en wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel. Haar column verschijnt maandelijks.

“Hoe valt de cultuurshock mee?” Ik krijg de vraag vaak nu ik wee in België woon. Ik praat dan over de guurheid van het weer en de donkerte van de dagen, maar ook over het lekkere eten en hoe fijn het is om in een echte metropool en zonder wagen te leven.

Maar om eerlijk te zijn, komt de grootste shock uit onverwachte hoek. Meer nog dan het gebrek aan zonneschijn valt me het gebrek aan vrouwen in de wetenschap op. Vooral het tekort aan vrouwen in leiderschapsposities valt me niet alleen op, het valt me ook zwaar, heel zwaar.

Ik ben in januari 2005 uit België weggetrokken, om met een doctoraat in de hand in het buitenland een wetenschappelijke carrière uit te bouwen. Toen ik vijf jaar eerder als bio-ingenieur afstudeerde, waren we met meer dan de helft meisjes. Ook toen al viel het gebrek aan vrouwen in de hogere lagen van de Belgische wetenschapswereld ons op, maar we waren naïef en dachten dat het a numbers game was. Want we studeerden met zoveel vrouwen af dat het zeker gewoon een kwestie van tijd zou zijn eer er zich barsten zouden vertonen in het mannenbastion van de academische wereld. Eer de old boys club met pensioen zou gaan en er vanzelf een jongere, diversere, inclusievere academische wereld zou oprijzen. Niet dus.

Een kleine twintig jaar later ligt volgens shefigures het aandeel aan vrouwelijke professoren – of vrouwelijke wetenschappers in posities van hetzelfde niveau – in België op amper 20 procent, lager dan het Europese gemiddelde van 26 procent, nochtans ook niets om over naar huis te schrijven. Het aantal vrouwelijke professoren in de ingenieurs- en technologische wetenschappen ligt met slechts 14 procent nog lager. Dat is pijnlijk om te zien, heel pijnlijk.

Waar zijn al die hoogopgeleide, in wetenschap geïnteresseerde, en getalenteerde vrouwen dan naartoe? Velen hebben net als ik toevlucht gezocht in het buitenland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het laatste IPCC-rapport, hét standaard naslagwerk over de staat van ons klimaat, dan zie je dat er vijf vrouwen waren onder de achttien Belgische auteurs. Geen enkele van die vrouwen is verbonden aan een Belgische wetenschappelijke instelling, ze werken allemaal in het buitenland. Om een Belgische vrouw te vinden die het zich tijdgewijs kan veroorloven om zo’n vrijwillige, maar tegelijk prestigieuze herculestaak op zich te nemen, moet je blijkbaar naar het buitenland. Ook voor die andere prestigieuze herculestaak, het leiderschap van het nieuwe Klimaatcentrum, hebben ze het zoekgebied naar Nederland en de VS moeten uitbreiden.

Het tekort aan vrouwen in wetenschappelijke leiderschapsposities in België is dus niet alleen een vrouwenzaak, hoewel het graag zo wordt afgeschilderd. Het is duidelijk dat het geen kwestie van tijd is, zelfs niet van bewustwording. Er is een braindrain van vrouwelijk talent naar het buitenland gaande, die alleen door systeemverandering kan worden omgekeerd. En ja, dat houdt ook quota in. Tenminste tot we een kritische massa bereiken, zodat wij vrouwelijke wetenschappers niet langer de helft van onze tijd moeten verdoen met het met onze vuist op tafel slaan over het gebrek aan vrouwen in de wetenschap.