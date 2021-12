Het stoppen met drinken voelt als een feministische daad. Een verzet tegen de lachende, gezellige dame

Julie Cafmeyer is columnist.

Op dit moment ben ik exact achtentwintig dagen, elf uren, twee minuten en drieënvijftig seconden nuchter. Ik vraag me af wanneer ik complimenten zal ontvangen over mijn geheelonthouding. Tot nu toe zijn de aanmoedigingen namelijk zeer beperkt. Vorige week bleef een vriend maar aandringen. “Ben je zeker dat je geen cava wil? Vermouth? Whisky? Een dark ’n stormy?”

“Nee, ik drink niet”, zei ik zo sympathiek mogelijk.

“Eentje kan toch geen kwaad?”

“Waarom wil je per se dat ik drink?”

“Als je drinkt, ben je ongeremder.”

“Ongeremder?”

“Ik bedoel dat de sfeer dan meer ongedwongen is.”

“Moet ik drinken om een goede sfeer te creëren?”, vroeg ik verbaasd.

“Rustig, Julie, rustig”, suste hij me.

“Nee, nee, niet rustig.” Ik was klaar om in de aanval te gaan. Een neveneffect van mijn nuchtere staat van zijn. Ik zei: “Bedoel je dat de kans groter is dat ik straks achter de toog met jou sta te tongen als ik zes cava’s achteroversla?”

“Nee, dat bedoel ik niet”, zei hij met een verbeten lachje.

“Ik wil me niet verantwoordelijk voelen voor de sfeer. Ik wil geen verdoofd poppetje meer zijn. In die zin voelt het stoppen met drinken als een feministische daad. Een verzet tegen de lachende, gezellige dame.”

Mijn vriend draaide met zijn ogen.

“Zo vermoeiend dat jij elk actie in het leven herleidt tot een feministische daad. Kun je niet gewoon stoppen met drinken zonder de gedachte dat je daardoor het patriarchaat omverwerpt?”

“Ik denk toch dat als je het patriarchaat wil omverwerpen nuchterheid geen kwaad kan.”

“Kun je iets zachter praten?”, vroeg mijn vriend. “Ik heb geen zin in een scène in het openbaar.”

“Nee, ik ga niet zachter praten. En ik ga ook niet knikken en glimlachen om alles wat je zegt. Ik zit hier met een rechte rug en doe mijn zin. Dat is mijn ongeremdheid.”

“Je overdrijft.”

“Nee, ik overdrijf niet. Ongeremd zijn betekent dat ik met een bulldozer over al jouw ideeën van de ongeremde vrouw rij. Ik denk dat jij je beeld van de ongeremde vrouw eens moet bijstellen. Een ongeremde vrouw is tegendraads. Te luid, te ruig, te dramatisch, te woest, te hysterisch. De ongeremde vrouw draagt een kracht in zich waar jij misschien doodsbang voor bent.”

Mijn vriend bestelde nog een biertje, sloeg het in één teug achterover. Ik bestelde een thee die me de smaak van de Himalaya en een kalmerende werking beloofde. Mijn vriend zweeg.

“Ben je nu bang dat mensen naar ons kijken omdat ik te luid ben?”, vroeg ik.

“Nee, ik wil me gewoon even ontspannen.”

Ik draaide mijn kruk richting de barvrouw. Met rollende ogen zei ik: “Zo vermoeiend, mannen die je de hele tijd uitleggen hoe je je moet gedragen.”

Ze zei: “Meisje, meisje, al dat geklaag! Zou je geen wijntje bestellen?”