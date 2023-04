Het sterkst zijn we in wat niet uitgesproken wordt. Een blik, een hoofdknik, een toevallige streling over rug, arm of wang

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

We zijn aangekomen uit vier windrichtingen in een hotel in de Eiffel, midden in een prachtig en uitgestrekt natuurgebied, met als kers op de taart een geweldig wellnesscentrum: sauna’s, hamams, stiltekamers en een grote zwemvijver met in een apart stukje broedende zwanen. We, dat zijn mijn twee dochters, mijn jongste zus, mijn hond Mr. Wilson en Wafa, het hondje van mijn oudste. Maanden heb ik gespaard om ons dit cadeau te doen, want goedkoop zijn paradijzen niet, maar het is meer dan de moeite waard.

Zes jaar en enkele maanden is het geleden dat we nog eens samen waren zonder echtgenoten en kinderen, alleen wij vier. Zoals we jarenlang samenwoonden voor ze alle drie hun eigen weg gingen, weg van mij naar zichzelf toe.

We spreken nog steeds dezelfde taal, liggen nog steeds plat van het lachen om niets terwijl de tranen over onze wangen rollen, gaan elkaar niet uit de weg in gesprekken en confronteren elkaar met wat we vinden waarin we tekortschieten of wat we net heel goed doen. Onverbloemd eerlijk en veilig, want we weten dat onder alles wat gezegd wordt een groot en stevig fundament zit: liefde en een grenzeloos vertrouwen in elkaar.

Maar het sterkst zijn we in wat niet uitgesproken wordt. In een half woord dat meteen begrepen wordt, in een blik, een hoofdknik, een toevallige streling over rug, arm, wang of hand.

We bezweren de tijd en doen er alles aan opdat hij stil blijft staan, wat hij halsstarrig weigert. En voor we het willen, moeten we alweer afscheid nemen van elkaar met de heilige belofte om niet opnieuw zolang te wachten.

Ik rijd naar Keulen, waar ik morgen moet werken, een dag op de set van een Duits-Franse film met als titel: La mort viendra. Een waarheid als een koe, alleen nog even niet!

Mijn hoofd stoomt als de stenen boven op de kachel in de sauna nadat er met een houten pollepel een paar flinke scheppen water over uitgegoten werden. De hete wolk maakt dat ik met moeite kan ademen, al mijn haartjes staan rechtop, mijn poriën wijd open. Ik damp nog na en als ik ’s avonds mijn bed inglijd, ben ik zijdezacht als een baby.

Vanbinnen en vanbuiten. Zacht als marsepein, dat is het effect na een weekend met mijn liefsten. Ons samenzijn heelt me miljoenen keren meer dan reiki, ontwart blokkades efficiënter dan acupunctuur, is indringender dan hypnose en geeft inzichten die na uren therapie met moeite bereikt worden.

Nagloeiend van zoveel warmte betreed ik het laatste deel van mijn leven. Want zo is dat als je 65 geworden bent, je begint aan je laatste kwartaal. Het voelt als een begin, jong en dynamisch ben ik, opgeladen door al hun warme energie en levenslust.

Het is zo eenvoudig als het leven een paar dagen lang niets anders dan liefde is.