Het spektakel van de Franse straat: een fenomeen ouder dan de republiek zelf

“Mettons le capitalisme à la retraite!” TF1 toonde donderdagavond een typische charmante utopische slogan op een spandoek aan een hek van een geblokkeerd lycée in Rennes. Volgens sommige commentatoren zullen de scholierensyndicaten en die van hun net iets oudere leeftijdsgenoten aan de universiteiten bepalend zijn voor de kansen van een lange protestbeweging. Franse meetings, stakingen en betogingen zijn een totaalspektakel, die alle emoties aanspreken: gezangen, slogans, spandoeken, luchtballons, bommetjes, kostuums en kleurrijke badges. Verontwaardiging en hoop weerklinken, uitgeschreeuwd door alle generaties, van peuter tot waardig gerijpte gepensioneerde.

“Ce n’est pas la rue qui gouverne?” Wat je op straat hoort en leest, sneuvelt na het eerste het beste debat van vijf tot tien minuten met een misprijzende McKinsey-consultant of een hoofdschuddende buitenlandse expert. Formeel zijn Assemblée Nationale en Sénat gelegitimeerd om hun blauwdrukken toch door te duwen. En toch. Rationeel afgewogen technocratische hervormingen winnen geen harten. Grote betogingen, debatten en acties zijn vormen van collectieve ontlading van onderen uit, die politici onder druk zetten. De recente Histoire de la rue, geschreven door prominente Franse historici, brengt in herinnering dat het fenomeen ouder is dan de republiek zelf.

Op de korte termijn is het effect van de mobilisatie er al. Frankrijk wordt geregeerd door politici verkozen in een meerderheidssysteem. Dit is uiteraard minder representatief dan een proportioneel systeem. Toch is het voor kiezers net daardoor eenvoudiger om politici weg te stemmen. Zeker bij een nipte relatieve meerderheid of in complexe lokale situaties. Elke zondag krijgen volksvertegenwoordigers op de markt kritiek van hun geadministreerden. Twee miljoen betogers over het hele land doen de partijtucht snel wankelen. Tien centrumlinkse députés van Macrons Renaissance hebben nu bezwaren. Zelfs in de Senaatsfractie van Les Républicains (de rechtse oppositiepartij die Macron wil steunen) komt plots kritiek op een “onrechtvaardig” plan.

Op middellange termijn is de politieke socialisatie van de jongeren, die hun eerste grote sociale conflict beleven, cruciaal voor de politieke verhoudingen. Politicoloog Luc Rouban (Sciences Po) analyseerde recent “de echte overwinning van het RN”. De Fransen op actieve leeftijd (generaties X en Y) hebben in angstaanjagende proporties op Marine Le Pen gestemd. Macron won… dankzij de ‘boomers’ en de ouderen. Jongeren (generatie Z) zijn hem pas in de tweede ronde komen redden. Het RN, de “echte winnaar van de verkiezingen” plukt elementen uit de linkse en rechtse traditie. Het verhaal is onsamenhangend, anachronistisch en vaak feitelijk volledig verkeerd. Maar de ‘banalisering’ werkt, bijvoorbeeld in het noorden van Frankrijk. Le Pen wil niet meer gezien worden als een foertstem. Ze wil regeren in 2027, wanneer Macron niet meer verkiesbaar is, en laat met plezier het etiket ‘radicaal’ aan de volgelingen van Mélenchon.