Het Silicon Valley Bank-fiasco: kan het ook bij ons?

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

De Silicon Valley Bank (SVB) is niet meer. Een bank die tot voor kort tot een van de beste van Amerika werd gerekend en die symbool stond voor de dynamiek en de ondernemingsgeest van de Amerikaanse technologiesector is in enkele dagen tijd van de kaart geveegd.

Een eerste vraag die hier rijst is: hoe is het zover kunnen komen? De aanleiding is de sterke stijging van de rentevoeten, vooral dan in de VS, waar de Amerikaanse centrale bank de rente in recordtijd de hoogte heeft ingestuwd. Veel sneller dan dat de ECB dat gedaan heeft. Banken ondervinden altijd problemen wanneer de rente stijgt. Dat heeft te maken met het feit dat hun werkmiddelen (deposito’s) een kortetermijnkarakter hebben terwijl de leningen die ze toestaan een lange termijn hebben. Dit heeft tot gevolg dat als de rente stijgt de banken snel de rente moeten optrekken op deposito’s terwijl de rente op de leningen voor lange tijd vastligt. De winsten van de banken dalen dus normalerwijze als de rente stijgt. Ze recupereren dat als de rente weer daalt. Niets nieuws onder de zon dus.

In het geval van SVB had die bank wel heel grote renterisico’s genomen. Het gros van de deposito’s waren bedrijfsdeposito’s (vooral van hightechbedrijven). Die zijn erg gevoelig voor veranderingen in de rente, met het gevolg dat SVB ook heel snel die rente moest optrekken. Het grootste deel van die deposito’s had SVB belegd in langetermijn-overheidsobligaties (meer dan tien jaar). Daarvan ligt de rente vast voor heel lange tijd. Het gevolg is dat die obligaties veel van hun waarde verliezen als de rente stijgt. Wie wil er obligaties kopen die bij voorbeeld 1 procent opbrengen voor de volgende twintig jaar als je in de markt nieuwe obligaties met dezelfde looptijd kunt kopen met een renteopbrengst van 4 procent per jaar?

Goede bankiers proberen zich in te dekken tegen dit renterisico, maar dat deed SVB niet. Zulke indekkingsoperaties zijn duur en de bank ging volop voor maximale winst ongeacht de risico’s. Het management van die bank was ongemeen roekeloos. Toen het duidelijk werd dat SVB grote verliezen had opgestapeld probeerden de klanten hun deposito’s op te vragen maar SVB kon daar niet aan voldoen en moest de deuren sluiten.

Maar ook de toezichthouders gingen in de fout; of liever de Trump-regering. Die besliste in 2018 om de sterke bankregulering die in Amerika (en elders) was opgetrokken na de financiële crisis van 2007-08 opnieuw te liberaliseren. Kleine en middelgrote banken ontsnapten vanaf dat moment in grote mate aan het toezicht van de monetaire overheden. En die keken dus ook niet meer naar de balans van die banken.

Is er besmettingsgevaar? Waarschijnlijk niet. De Amerikaanse overheid heeft beslist om alle deposito’s, ook die boven 250.000 dollar die niet verzekerd zijn, toch terug te betalen. Bovendien heeft de Amerikaanse centrale bank aangekondigd dat ze bereid is geld te leveren aan de banken die in liquiditeitsnood komen omdat hun klanten hun deposito’s opvragen. Dat zou die deposanten moeten kalmeren. De wetenschap dat de centrale bank het geld zal leveren aan de banken, zou voldoende moeten zijn voor die klanten om hun deposito’s niet op te vragen. En dan zal de centrale bank ook geen geld moeten leveren aan de banken. Dat is het leuke van zo’n garantie.

Roekeloos

Kan zo’n ongeluk ook bij ons gebeuren? Uiteraard. Roekeloos gedrag is geen Amerikaans monopolie. Europese bankiers zijn in het verleden even roekeloos geweest al ze er de kans toe kregen. En hier zit het verschil. Het bankreguleringsapparaat in Europa en in het bijzonder in de eurozone werd niet afgebouwd zoals in de VS. Onze banken staan dus onder scherper toezicht dan de Amerikaanse. Roekeloosheid kan minder gemakkelijk ontluiken.

Bovendien is het zo dat de Europese Centrale Bank het probleem van het renterisico van de banken in grote mate heeft opgelost door hen massale subsidies te geven. Bij elke rentestijging worden de banken in de eurozone automatisch vergoed met een hogere rente op hun bankreserves. Het gevolg is dat de banken in de eurozone nog nauwelijks een renterisico hebben. De ECB geeft dus aan de banken een gratis verzekering tegen renterisico’s. Dat is een extravagante steun van 130 miljard euro op jaarbasis. Ik ken geen enkele sector die zoveel geld krijgt toegespeeld zonder enige verantwoording te moeten afleggen. Wie betaalt die buitensporige vrijgevigheid? Juist, de belastingbetaler.