Het reguliere inschrijvingsgeld verhogen is bespreekbaar en zelfs wenselijk

De UGent staat net als alle andere Vlaamse universiteiten voor grote financiële uitdagingen. Die zijn een gevolg van de hoge inflatie en de energiecrisis, waarmee iedereen te kampen heeft. Maar er is meer: de overheid respecteert al vele jaren decretaal vastgelegde financieringsmechanismen niét. Indexeringen worden niet volledig doorgevoerd. Eerder beloofde groeipaden worden uitgesteld. En het mechanisme dat ervoor zorgt dat de toelage stijgt naarmate studentenaantallen stijgen, de zogenaamde ‘kliks’, worden helemaal niet toegepast zoals het financieringsdecreet vooropstelt.

Concreet: waar de UGent in 2008 per student ongeveer 8.000 euro toelage ontving, is dat in 2023 nog maar 6.650 euro. Dat is eigenlijk hallucinant en onaanvaardbaar voor een regio als de onze, waar de creatie van welvaart en welzijn in belangrijke mate gebaseerd is op kwaliteitsvol onderwijs.

Men hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat deze situatie onhoudbaar is. Ze leidt ertoe dat de universiteiten voor zware besparingen staan, ook de UGent. Wij moeten tegen 2027 meer dan 30 miljoen euro vinden. Via besparingen en extra inkomsten.

Aan de inkomstenzijde hebben de universiteiten relatief weinig ruimte om initiatieven te nemen. Inschrijvingsgelden zijn voor alle universiteiten gelijk en worden door de overheid vastgelegd. Maar die overheid moet wel weten wat ze wil. Ze kan niet én eigen decretale regelgeving naast zich neerleggen, én (overigens terecht) kwaliteitsvol hoger onderwijs verlangen én de inschrijvingsgelden bevriezen terwijl de kosten voor de universiteiten sterk stijgen.

Lees ook Moet de universiteit duurder worden? ‘Men hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat de situatie onhoudbaar is’

In die context is een verhoging van de inschrijvingsgelden voor mij bespreekbaar. Wie het debat daarover weigert, dient de consequenties van die houding te aanvaarden: ofwel verhoogt men dan de overheidstoelagen; ofwel heeft men de moed om besparingsvoorstellen te doen die nog verder gaan dan de besparingen die sowieso op stapel staan. Voor mij is één mogelijke piste alvast géén optie: de financiële uitdagingen ontkennen en de factuur doorsturen naar toekomstige generaties.

Een eventuele verhoging van de inschrijvingsgelden dient in alle geval rekening te houden met de context waarin studenten leven en leren. Voor mij is het onbespreekbaar om het inschrijvingsgeld voor beurs- of bijna-beursstudenten te verhogen. Meer nog, ik pleit ervoor om hun inschrijvingsgeld significant te verlagen. Voor heel wat van die studenten vormt het huidige studiegeld immers nog steeds een barrière richting universitair onderwijs.

Maar het reguliere inschrijvingsgeld verhogen is wat mij betreft bespreekbaar en zelfs wenselijk. Een deel van de verhoging zou kunnen worden ingezet om de verlaging van het inschrijvingsgeld voor beurs- en bijna-beursstudenten mee te financieren. Het overige deel zou aangewend kunnen worden om onze kerntaak onderwijs ook in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier te kunnen invullen. Want ook dit moet duidelijk zijn: een eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld dient de studentenpopulatie als geheel en de maatschappij als geheel ten goede te komen.