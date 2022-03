‘Het registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel is vooral opvang à la Belge’

Sinds donderdag 17 maart logeren Stasiia en Andrii, een jong koppel uit Oekraïne, bij mij thuis in Vorst. Ze zijn 20 en 21 jaar oud. “Het is de eerste keer in zijn leven dat zijn gezondheidsprobleem iets positiefs oplevert. Hij zou compleet waardeloos zijn in de oorlog”, grapt Stasiia.

Mannen tussen 18 en 60 jaar mogen Oekraïne normaal niet verlaten. De meeste van haar vriendinnen zijn bij hun geliefde gebleven. En dat zou zij ook hebben gedaan. Maar nu zijn ze dus samen in Brussel beland, na hun vertrek in Boutcha, waar enkele weken geleden de eerste Russische aanvallen plaatsvonden. Ze proberen wegwijs te geraken in hoe het nu verder moet, en dat is ondanks hun goede Engels geen sinecure.

Ik ben niet van plan om mensen op te vangen wanneer ik die donderdag een bezoek breng aan het registratiecentrum aan de Heizel. Ik wil zien hoe alles ter plaatse verloopt. De positieve signalen die ik opvang in de media, onder meer naar aanleiding van het bezoek van koning Filip, stellen me op voorhand gerust.

Eens ter plekke geloof ik mijn ogen niet. Naast enkele pijlen die de weg aangeven naar het registratiecentrum is er niets van omkadering of opvang aanwezig. Geen medische hulp of psychologische bijstand, geen sociale diensten, tolken of instellingen die mensen informatie geven of doorverwijzen naar waar ze die nacht kunnen slapen.

Oekraïners die de oorlog ontvluchten stromen hier massaal toe. Terwijl hun overal gezegd wordt dat het registratiecentrum van 8 uur tot 17.30 uur open is, sloten de deuren de afgelopen dagen al voor de middag. In tegenstelling tot wat we vernemen in de media worden er geen 3.000 maar slechts 1.900 mensen per dag aangemeld. “Geen plaats meer, kom morgen maar terug”, luidt het, en de deur van het registratiecentrum gaat dicht.

Mensen die nog buiten staan aan te schuiven, worden aan hun lot overgelaten. Ondertussen komen er nog steeds shuttlebussen toe vanaf Brussel-Zuid. Niemand van Fedasil of de Dienst Vreemdelingenzaken staat deze mensen te woord. Er heerst chaos. De vluchtelingen weten niet wat gedaan.

“Ik schrik hier niet van, het registratiecentrum is georganiseerd à la belge”, zegt een van de vrijwilligers ter plaatse.

De situatie aan de Heizel strookt helemaal niet met de solidaire toon in de media. De manier waarop we omgaan met deze getraumatiseerde mensen, die alles hebben achtergelaten uit vrees voor hun leven en al dagen onderweg zijn, is simpelweg schandalig.

Het totale gebrek aan organisatie, opvang en omkadering is schrijnend. Gelukkig zijn er vrijwilligers die de wachtende mensen proberen te informeren, alhoewel zij zelf machteloos staan. De officiële kanalen ontbreken volledig.

“Ik was beter in Polen gebleven, daar is het allemaal beter georganiseerd dan hier”, zegt een van de vrouwen die in de rij staat voor de gesloten deur.

Mensen spreken ook mij aan, in de hoop dat ik hen kan helpen. Een jonge man, bibberend van de kou, vraagt me wat hij moet doen. Hij kwam twee uur geleden toe met zijn vriendin met de trein uit Duitsland en heeft enkele pagina’s met adressen gekregen in het Zuid-station. Ik ken de adressen. Het zijn allen daklozenorganisaties. Na enkele telefoontjes blijkt snel dat het moeilijk wordt om een plaats te vinden voor de nacht. Ik stel hen voor bij mij te overnachten, mij ervan bewust dat dit weleens voor lang zou kunnen zijn.

We zijn ondertussen dag vijf van hun verblijf en mijn gasten staan voor de vijfde keer in de rij. Het is opnieuw afwachten of ze geregistreerd geraken. Hoe het na de registratie verder zal verlopen, daar heb ik momenteel geen zicht op.

Het onlineafsprakensysteem dat werd aangekondigd, blijkt nog niet te werken.

Staatssecretaris Mahdi (CD&V), u hebt geen makkelijke job. Op korte termijn een vluchtelingenstroom van deze orde opvangen is niet evident. Maar tijden van crisis vergen bijzondere inspanningen. Vandaag laten we mensen in nood letterlijk in de kou staan. De claim dat veel mensen hier familie of vrienden hebben is pertinent onjuist.

De solidariteit vanuit de samenleving is groot. Velen zetten hun huizen open voor de vluchtelingen. Dat is mooi. Maar op langere termijn is dat niet houdbaar. Er zijn ook veiligheidsrisico’s. De meeste Oekraïense vluchtelingen zijn vrouw of minderjarig, een groep die zeer kwetsbaar is voor mensenhandel en uitbuiting.

Grijp in, mijnheer Mahdi. Regel de faciliteiten aan het registratiecentrum. Zorg voor degelijke informatie. Voorzie opvang. Een appel doen op de burgerzin van de Belgen via #PlekVrij is niet genoeg.