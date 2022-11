Het regime van Loekasjenko pleegt een geestelijke en politieke infanticide

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is vicevoorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Begin deze week had ik een ontmoeting met Ihar Babkov. Babkov is een van de belangrijkste Wit-Russische dichters en denkers. Hij verblijft voor enkele weken in de flat van PEN Vlaanderen in Antwerpen, waar schrijvers op de vlucht voor repressie in eigen land tijdelijk onderdak kunnen krijgen.

Al zowat zijn hele leven heeft Babkov met repressie te maken. Ten tijde van de Sovjet-Unie belandde hij al in de cel voor zijn denken en spreken. Maar hoe langer hoe minder vreest hij persoonlijk de repressie. “Twee van mijn kinderen zijn naar Georgië moeten vluchten. Maar zelf word ik stilaan te oud om nog een bedreiging voor het regime te zijn.”

Met die woorden, en met wat hij verder nog vertelde over de crisis in Wit-Rusland, raakte Babkov in ons gesprek een belangrijk punt aan dat helpt om de politieke en maatschappelijke conflicten in Wit-Rusland en daarbuiten beter te begrijpen. Veel hete hangijzers in de huidige wereld laten zich deels verklaren in termen van een generatieconflict. Zo is het ook met de crisis in Wit-Rusland.

Loekasjenko geldt al sinds jaar en dag als ‘de laatste dictator’ van Europa. Maar de voorbije twee jaar is zijn repressiemachine pas echt op volle toeren beginnen draaien. En daarbij worden in hoofdzaak jonge mensen geviseerd.

Russificatie

De spanningen in Wit-Rusland worden vaak verkeerd voorgesteld als een strijd tegen russificatie, waarbij Wit-Russisch-taligen tegenover de Russisch-sprekenden staan. Maar het conflict in Wit-Rusland valt niet te reduceren tot louter een taalstrijd, het is veeleer een cultuurstrijd.

De jongere generatie ijvert voor een nieuwe politieke cultuur, een heuse nieuwe Zeitgeist. De oudere generatie houdt vast aan de wereld zoals die is, de jongeren laten zich inspireren door de wereld zoals die zou moeten zijn. Eigenlijk pleegt het regime van Loekasjenko een geestelijke en politieke infanticide. Een land dat zijn kinderen de vleugels niet laat spreiden, maar juist kortwiekt, heeft geen toekomst.

In Wit-Rusland is die repressieve infanticide heel duidelijk merkbaar, maar ook in de democratische wereld gebeurt het dat de oudere generatie de jongere gijzelt en zo de toekomst hypothekeert. De generationele breuklijn van brexit is bijvoorbeeld heel uitgesproken. Uit een onderzoek in 2018 bleek dat meer dan 82 procent van de 18-24-jarigen remainer is. Bij de 25-34-jarigen gaat het om ruim 65 procent. Maar de bom is onder de toekomst gelegd, vooral hun toekomst, en het ontbreekt het politieke establishment blijkbaar aan kennis of moed om die te ontmantelen.

Ook in Polen valt veel van de politieke spanning van de voorbije jaren deels te begrijpen als een generatieconflict. De steun voor de conservatieve regering van PiS neemt significant af naarmate de kiezer jonger is. Dit was heel duidelijk bij de presidentsverkiezingen in 2020, waar Andrzej Duda van PiS het met 51 procent haalde van Rafal Traszkowski, de progressieve burgermeester van Warschau. Traszkowski genoot echter de steun van bijna 65 procent van de jongere kiezers. Het is ook de jongere generatie die het meest afkerig staat tegenover de meest controversiële aspecten van het beleid van PiS, zoals de verstrenging van de abortuswetgeving.

Stemrecht voor 16-jarigen

En dan is er natuurlijk nog de grootste uitdaging voor de toekomst waar we als mens en maatschappij voor staan: de klimaatopwarming. In veel landen zie je dat de bekommernis om de klimaatopwarming in alle leeftijdsgroepen stijgt, en vrijwel gelijkmatig stijgt. Dat is heel goed nieuws. Maar het aantal mensen dat de klimaatopwarming als de belangrijkste uitdaging ziet waar we voor staan, en die zich actief inzetten om die uitdaging aan te gaan, is nog steeds aanzienlijk groter bij millenials en generatie Z dan bij generatie X en de boomers.

We hebben allemaal de mond vol van politici die meer oog zouden moeten hebben voor de lange termijn en meer toekomstgericht zouden moeten werken. Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat het dan ook een goede zaak zou zijn om de jongeren – over wier toekomst het veelal gaat – sneller bij het politieke leven te betrekken.

Stemrecht vanaf zestien jaar zou meer generationele balans en rechtvaardigheid in het politieke spel kunnen brengen. De argumenten tegen de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd zijn veelal dezelfde: jongeren zijn nog niet genoeg geïnformeerd, ze zijn nog niet matuur genoeg om zelfstandig te denken en te kiezen, een menselijk brein is pas volwassen in je twintiger jaren.

Dat zijn zeer paternalistische argumenten, die enerzijds de bekwaamheden van zestienjarigen sterk onderschatten en anderzijds de maturiteit en geïnformeerdheid van volwassenen als kiezers sterk overschatten.