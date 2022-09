Het recht op asiel geldt ook voor Russische dissidenten

Nadat de Russische president Vladimir Poetin afgelopen week een gedeeltelijke mobilisatie afkondigde, kwam de onvermijdelijke vraag op het bord van de Europese regeringsleiders: moeten de Europese lidstaten Russen opvangen die de militaire mobilisatie ontvluchten? Tsjechië en de Baltische staten vinden van niet, Duitsland liet de deur wel op een kier. Premier Alexander De Croo is voorlopig “sceptisch” en zegt geen voorstander te zijn om gevluchte Russische burgers op te vangen. En dus dreigt ons land opnieuw in de fout te gaan, zowel juridisch, moreel, als strategisch.

Eerst en vooral is een vluchteling gewoon een vluchteling, ongeacht zijn land van herkomst. Om erkend te worden als vluchteling moet een asielzoeker een gegronde vrees voor vervolging in zijn thuisland aantonen wegens zijn nationaliteit, ras, religie, politieke of sociale groep. Russische burgers die asiel willen aanvragen in de Europese Unie moeten dus kunnen bewijzen dat ze deserteren omwille van gewetensbezwaren tegen de oorlog en daardoor een ernstige kans op vervolging in Rusland riskeren.

Aangezien Rusland desertie verbiedt en streng wil optreden tegen vluchtende burgers is de kans reëel dat heel wat vertrekkende Russen wel degelijk juridisch erkend zouden kunnen worden als vluchteling. Of de federale regering hun land van herkomst nu leuk vindt of niet, het recht op asiel is een mensenrecht. En ja, dat geldt ook voor Russen.

Naast de juridische werkelijkheid is er ook de veel belangrijkere morele dimensie. Er blijken duizenden Russen niet te willen vechten voor het Russische regime. Die mensen gaan niet mee in het ultranationalistische, imperialistische discours van Poetin en verlaten hun huis en sociale omgeving als daad van verzet.

In Sebastopol op de Krim neemt een vrouw afscheid van haar man, na een vertrekceremonie voor opgeroepen reservisten. Beeld AFP

Hoewel de door het regime gedomineerde Russische media hen jarenlang hebben proberen indoctrineren door alles wat misgaat toe te schrijven aan het Westen, zoeken deze mensen bescherming in precies die westerse landen. Zij zijn onze bondgenoten. Op zo’n moment zou de Europese Unie dan de deur dichtslaan en, ondanks de juridische realiteit, deze mensen weigeren en zo snel mogelijk terug in de handen drijven van het Russische regime. Als dat de zogenaamde westerse waarden zijn, zijn het gewoon holle woorden.

Eén van diezelfde westerse waarden is het beoordelen van elk individu op zijn eigen merites, los van zijn afkomst of etniciteit. Niet veralgemenen, wordt ons allemaal ingepeperd vanaf de kleuterschool. Nochtans is het precies dat wat nu gebeurt in het debat over de opvang van Russische asielzoekers. Een Russische asielzoeker anders behandelen louter omdat hij Rus is in plaats van Senegalees of Afghaan is moreel verwerpelijk. Het feit dat zoveel Russen hun land willen ontvluchten, bewijst net dat de Russische bevolking niet gelijk te stellen is met het regime van Poetin. Laat ons die genuanceerde realiteit niet miskennen.

Het argument van premier De Croo dat “als de gedegouteerden vertrekken, de degoutanten overblijven” in Rusland, is bovendien bijzonder cynisch. Daarmee zegt de Belgische premier in feite dat Russische dissidenten het in Rusland zelf maar moeten opnemen tegen het autocratisch regime. Ofwel beseft De Croo niet wat voor een levensgevaarlijke opgave dat is, ofwel weet hij dat wel en verkiest hij dus om Russische dissidenten bij Poetin achter te laten in plaats van hen volgens de gewone asielprocedures te beschermen. Voor een premier die zich graag op de borst klopt over mensenrechten en de rechtstaat, is dat simpelweg hypocriet.

Tot slot is het ook vanuit strategisch oogpunt verstandig om Russische asielzoekers op te vangen. De Europese Unie zou zich op deze manier ontpoppen tot de verdediger van mensenrechten, zelfs voor burgers van een vijandig regime. De grote woorden en principes waarmee de Europese Commissie graag pronkt, worden zo omgezet in daden. Het is hét moment om te tonen dat een democratie niet alleen militair, maar ook moreel de meerdere is van een autocratie. De geopolitiek-strategische zwakke plek van de Europese Unie, namelijk haar enorme verdeeldheid over het migratiebeleid, zou kunnen worden overwonnen, precies in het conflict met het regime dat haar burgers tegen de EU opzet. Aan de mensen die dat regime willen ontvluchten de hand reiken, zou een groots geopolitiek statement zijn.

En mogelijke spionnen dan? Uiteraard is het niet ondenkbaar dat het Russische regime spionnen zal inzetten die in de Europese landen moeten proberen infiltreren. Gelukkig kan een asielaanvraag volgens het migratierecht geweigerd worden als er gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene een gevaar is voor de nationale veiligheid. Daarnaast geeft een toekenning van het statuut van vluchteling slechts een verblijfsrecht voor een jaar. De eerste vijf jaar dat de Russische vluchteling in ons land zou verblijven, wordt hij/zij onderworpen aan drie evaluatiemomenten waarbij uitdrukkelijk wordt gecontroleerd of de betrokkene nog aan alle voorwaarden voldoet. Als het op een bepaald moment blijkt dat er aanwijzingen zijn dat een vluchteling in werkelijkheid een spion zou zijn, kan zijn verblijfsrecht dus steeds worden ingetrokken. Er zijn dus wel degelijk een aantal beschermingsmechanismen die het risico op spionage beperken.

Dit is geen pleidooi voor een gunstigere behandeling voor Russische asielzoekers, maar wél voor de erkenning van het recht op asiel voor elk mens, ook voor Russische dissidenten. Want de Europese landen honoreren wél de rechtstaat, toch?