Het programma ‘Vrede op aarde’ pakt net door de streektaal

Vrede op aarde

Ik vrees dat Joël De Ceulaers kritiek op het Nederlands van Sven De Leijer, of liever op zijn onbestaande Nederlands, een achterhoedegevecht is (DM 31/12). Vooral in de informele sfeer, waar Vrede op aarde zich ophoudt, glijdt de modale Vlaming gemakkelijk af naar tussentaal en streektaal, wat voor de Vlaming ook veelal zijn moedertaal is. Dus de taal waarin hij het meest zichzelf kan zijn en waarin hij het meest ontspannen kan communiceren. Het Nederlands dat in de chalet van Vrede op aarde wordt gesproken, is trouwens in hetzelfde bedje ziek. Toch denk ik dat het programma net door die ‘Vlaamsheid’ pakt. Accentloos Standaardnederlands zou afstand creëren, terwijl het programma in deze donkere en vochtige eindejaarsperiode toch eerst en vooral een warm bad wil zijn, waarin het zoveel mogelijk kijkers wil meetrekken. Ik lig er in ieder geval graag in te dobberen.

Isabelle Mestdagh, vertaler, Gent

Capaciteitstarief

Naast de drie machten (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke) in België hebben we nu een vierde macht: de elektriciteitsmacht.

Eigenaars van zonnepanelen kregen eerst een prosumententarief (vergoeding van gebruik van het net) aan hun broek. Energieregulator VREG heeft ervoor gezorgd dat de terugdraaiende mechanische teller vervangen moet worden door een digitale teller op uiterlijk 1 januari 2025.

In de zomer kunnen de zonnepanelen al eens uitvallen omdat de elektriciteitsnetten de grote overschotten aan groene stroom niet meer aankunnen. Dus het voordeel van zonnepanelen is (tijdelijk) weg.

Sinds 1 juli 2022 is het goedkopere nachttarief weggevallen. Weeral pech voor gezinnen die destijds elektriciteit als huisverwarming verkozen met accumulatoren en boiler boven een lekkende mazouttank of gasexplosies (oudere leidingen, onvoorzichtige graafwerken).

Terwijl vooral de groenen elektriciteit promoten waarschuwt Fluvius voor overbelasting.

Met de digitale meter is de stress van de consument toegenomen. Hij moet afwegen, de grote energieslokoppen mogen niet gelijktijdig aangezet worden: wasmachine, droogkast, afwasmachine, strijken, opladen van elektrische auto, koken…

Guy Verhofstadt heeft destijds de kerncentrales verkocht aan Frankrijk. Kan hij nu Tinne Van der Straeten en Alexander De Croo een handje helpen bij de onderhandelingen met Engie, die eerder lijken op de processie van Echternach.

Hilaire Mondelaers, Genk