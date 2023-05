Het productieproces van de zestig vensters in de Canon is een geblindeerde ruit

Op dinsdag 9 mei werd de Canon van Vlaanderen gepresenteerd, in zestig vensters. De reacties, vooral in de pers en op de regeringsbanken, waren laaiend enthousiast. En de critici, die vooraf hun duivels hadden ontbonden, bleven opvallend op de achtergrond. De Canon zou harmonieus en evenwichtig zijn, de vensters zouden mooi uitgewerkt en op elkaar uitgelijnd zijn. Moeilijke onderwerpen in de geschiedenis van Vlaanderen werden niet helemaal uit de weg gegaan. De vuile ruiten, zoals de collaboratie en Congo, zijn niet snel snel gepoetst. Hier en daar zit er ook een origineel en onverwacht venster in. En vooral: het is geen manifeste politieke propaganda, er hangt geen N-VA-poster op het raam.

Een enkeling maakte eens de opmerking dat geschiedenis niet in een lijstje te persen valt en dat er weinig oog is voor de relaties tussen de verschillende vensters, voor de historische processen over de individuele vensters heen. Soms werd nog wel het natievormende karakter van de Canon bekritiseerd. Maar in essentie bleef de discussie beperkt en ging ze vooral over de vensters. En dat was bedoeling van de regering en de commissie; operatie gelukt dus.

Wij leren onze studenten geschiedenis vanaf het eerste jaar om bronnen inhoudelijk-kritisch door te lichten, maar ook om na te gaan wat de motieven en bedoeling van de auteur(s) van deze bronnen kunnen zijn. Het lijkt er sterk op dat weinig opiniemakers de weg gevonden hebben naar het begeleidende rapport van de commissie die de Canon opstelde (het is nochtans makkelijk te vinden op de website). Dat rapport laat toe om meer inzicht te krijgen in de motivaties van de Canon-commissie. In de media herhalen de commissieleden en enkele ministers steevast vooral het vrijblijvende karakter van de Canon (“de canon moet just niks”), men probeert alleen een ‘gemeenschappelijk referentiekader’ aan te bieden. Alsof de vertegenwoordiger van de vensterwinkel tegen de klanten zegt: deze vensters hebben we, doe er uw goesting mee.

Het rapport daarentegen heeft een heel andere toon. De vertegenwoordiger van de vensterwinkel lijkt er welhaast een opdringerige deur-aan-deurverkoper die zijn voet tussen de deur steekt om toch maar zijn vensters te verkopen. De commissie put zich uit in missioneringsijver (zeker niet on-Vlaams): talloze methodes worden aangereikt om leraren, inburgeringsambtenaren, integratiewerkers en erfgoedinstellingen diets te maken dat die Canon iets voor hen is, zodat inwoners van Vlaanderen, toeristen, leerlingen in het lager en het secundair onderwijs en immigranten het gecanoniseerde Vlaanderen meekrijgen.

Leraren worden uitgenodigd om in de klas te discussiëren over de vensters. Daar kun je toch niet tegen zijn? Geschiedenisonderwijs heeft zeker de taak om de onderzoeksgeest te prikkelen. De Canon-commissie gaat echter nog een stapje verder en meent dat de Canon moet bijdragen aan ‘persoonsvorming’ van leerlingen. Het rapport van de commissie geeft aan dat de Canon kan “botsen met de opvattingen van de leerlingen” of kan “afketsen op hun onverschilligheid”. Gelukkig zullen er voldoende nascholingstrajecten voorzien worden zodat leraren hiermee beter kunnen leren omgaan.

Dit is bevreemdende lectuur omdat hoger in het rapport wordt aangegeven dat leerlingen kritische burgers moeten worden. Maar dat kan dan blijkbaar alleen wanneer de Canon bijgedragen heeft aan hun persoonsvorming. Staat het hen dan niet vrij om de vensters van de Canon af te wijzen, om vensters van een ander ramenmerk te kiezen en hun persoon op hun eigen manier te ontwikkelen?

De Canon wordt omschreven als een referentiekader. Het is echter een kader dat gezag claimt. De gemaakte keuzes worden nu canoniek, daarin gesteund door de opdrachtgever, de Vlaamse overheid.

Meteen wordt ook gesteld dat de Canon altijd ter discussie kan en mag worden gesteld, dat er over mag worden gepraat. Toch is er een merkwaardig contrast tussen het vrij discussiëren over de zestig vensters als “een oefenterrein voor het respectvolle meningsverschil en het zorgvuldige betoog” en het absolute gebrek aan inzage in het wordingsproces van de Canon. We zien alleen de zestig glimmende vensters maar niet wie ze gemaakt heeft, we zien niet welke ramen er gesneuveld zijn, we zien niet waarom uiteindelijk deze vensters gekozen werden. Het productieproces van de zestig vensters blijkt een geblindeerde ruit te zijn.

Laat iedereen maar discussiëren over de vensters, de interne discussies van de vensterbouwers blijven een fabrieksgeheim. Een weinig verhelderende werkwijze en een merkwaardig contrast met de principes van open science (een open cultuur in de wetenschap) die wetenschappers vandaag proberen na te streven. Deze interne tegenstrijdigheden in de doelen en motivaties van de Canon en de Canoncommissie zorgen ervoor dat de commissie en de regering vooral hun eigen ruiten hebben ingegooid.