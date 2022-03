Hét probleem van Groen is dat er voor de partij nog weinig te verwachten valt van de regering waar ze zo loyaal lid van is

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

De kalender kan soms onverbiddelijk zijn. Uitgerekend de dag die Meyrem Almaci uitkoos om haar afscheid als partijleider van Groen aan te kondigen, is ook de dag waarop de federale regering aankondigt - met Groen als coalitiepartner - dat ze fors meer gaat investeren in gesloten centra voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Asielbeleid is voor elke regering een hoofdpijndossier, maar je zou denken dat groene kiezers toch hopen dat een coalitie met hun partij aan boord het anders en genereuzer zal aanpakken. Dat komt er maar niet van. Bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) mag collega Almaci dan respectvol uitwuiven, zijn beleid verschilt op de hoofdlijnen niet zo wezenlijk veel van dat van voorgangers als Theo Francken (N-VA). Voor groene politici en sympathisanten is dat een pijnlijk besef.

Dit ene punt maakt duidelijk wat het grote probleem is van Groen. Dat probleem is niet dat een deel van de partijtop een ander deel met de nek aankijkt, dat Bart De Wever en Georges-Louis Bouchez van Groen een mikpunt zonder genade hebben gemaakt of dat de progressieve kameraden van Vooruit zich meer opstellen als concurrent dan als bondgenoot. Neen, het probleem van Groen is dat er voor de partij nog weinig heil te verwachten valt van de federale regering waar ze zo loyaal deel van uitmaakt. Dat is, hoe je het ook draait of keert, toch minstens mede de verantwoordelijkheid van de nu afscheidnemende partijvoorzitter.

Natuurlijk speelt de gemiste kernuitstap een cruciale rol. Een rotdossier, maar de groenen hebben er nu eenmaal veel politiek kapitaal in geïnvesteerd. Toen kwam de oorlog in Oekraïne … en nu moet minister Van der Straeten onderhandelen over het uitstel van de exit – tegen de eigen overtuiging in. Als vicepremier heeft Petra De Sutter bevoegdheden waar je maar moeilijk een enthousiasmerende ecologische stempel op kan drukken. Dat beperkt de hefbomen om het ‘andere’ beleid te voeren dat de partij belooft.

De nieuwe voorzitter van Groen, wie het ook wordt, wacht dus een gevecht bergop. De trofeeënkast van de regering is nu al leeg, hardere profilering bedreigt het al wankele evenwicht in de coalitie en een exit uit Vivaldi is de kortste weg naar politieke kamikaze. Toch zal de nieuwe leiding een breder, socialer en meer mobiliserend ideologisch verhaal moeten gaan vertellen, wil ze de danig op de proef gestelde groene kiezers niet definitief verliezen.

Bij haar afscheid als voorzitter bracht Meyrem Almaci een behartigenswaardige boodschap over de loden last van het partijleiderschap, de moeizame balans van gezin en politiek en de kwalijke tendens van aandachts- en gevechtspolitiek. De geëngageerde politica die Almaci ook is, verdient respect daarvoor. Toch mag dat geen kritische evaluatie verhinderen van de erfenis die ze nu achterlaat voor haar opvolgers, te midden van een politieke storm.