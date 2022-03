Het probleem met empathie is dat het vaak geen al te groot uithoudingsvermogen heeft

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Een dunne jongen met roze haar maakt molotovcocktails met zijn grootmoeder, een tank walst over een personenwagen, modellen paraderen met lampenkappen op hun hoofd over Milanese catwalks, een jongedame poseert in kanten lingerie met een kalasjnikov: alle opbrengsten van haar OnlyFans-profiel gaan naar het Oekraïense leger, een koppel kittens kijkt slaapdronken in de lens, een pijplijn ontploft: zwarte rookwolken waarvan iemand zich afvraagt of ze wel echt zijn verduisteren de hemel, een bikiniselfie op een Portugees strand, voorzien van een carpe-diemsticker.

Waarom voelen Instagram-story’s toch alsof je ongevraagd iemands personal space penetreert; zo ontzettend intiem, terwijl je ze juist bekijkt om overal en nergens te zijn?

Nadat in Oekraïne een oorlog uitbrak, veranderden sociale media in een bevreemdend smörgåsbord van verderf en ijdelheid; in al hun zwaarte en lichtvoetigheid allebei even ondraaglijk.

Rijkelijk gedekte brunchtafels vechten nu om mijn aandacht met lijken van vers gesneuvelde soldaten. Mijn feed is in de war. Ik ben in de war.

En ik ben duidelijk niet alleen. Snel genoeg verschijnen emotionele oproepen van mensen, veelal westerlingen. De ene slaat een zalvende toon aan, de andere is woedend, een derde vooral teleurgesteld. Maar hun boodschap is hetzelfde: kunnen die posters van vakantiekiekjes of party pics wat meer respect tonen? Wakker worden, wereld, er is een oorlog gaande!

Natuurlijk zou het internet het internet niet zijn als hier niet gelijk tegen ingegaan werd door hen die zich nog wakkerder wanen. Want waar bleven dergelijke oproepen toen Syriërs afgeslacht werden, Libanezen, Palestijnen, Afghanen, Armeniërs?

Uiteraard verdient elk oorlogsslachtoffer medeleven.

Het probleem met empathie is echter dat het vaak geen al te groot uithoudingsvermogen heeft, het is geen breedbandemotie. Zo leven de meesten onder ons makkelijker met hun buren mee dan dat ze datzelfde inlevingsvermogen oceanen over zenden, naar landen waar ze nog nooit kwamen, niemand kennen.

Daarbij is zelfs de nobele emotie empathie niet volledig gevrijwaard van enige zelfbetrokkenheid. Je leeft mee, omdat je je al dan niet bewust inbeeldt dat jou hetzelfde kan overkomen.

Vier volle dagen wordt online eerbied betoond, dan post de eerste moraalridder opnieuw plaatjes van mooie, veilige dingen.

Zelf ben ik nog steeds in de war. Het voelt ongepast om zelfpromotie te bedrijven terwijl de bommen live blijven inslaan.

Maar hoe lang gaat deze oorlog nog door? En kan engagement niet samen met het luchtige leven bestaan, in plaats van het uit te sluiten?

Dan werpt het algoritme me een video toe van een model uit Kiev. Ze draagt een bandana en zilveren oorringen, haar ogen zijn klein, de huid errond grauw.

“Aan mijn buitenlandse vrienden”, spreekt ze de camera toe, “nu foto’s van je avocadotoast posten schaadt je Oekraïense volgers. Wij hebben jullie steun en hulp nodig.”

Ze slikt, pauzeert even.

“Als je je maaltijd per se met ons wil delen, mag je altijd een donatie doen.”