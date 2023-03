Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Ik ben een witte man, zo begint hij. Ik weet dat er mensen zijn in mijn omgeving die het gewoon niet leuk vinden dat jij een ­mening hebt, vervolgt de man. Ik kijk hem aan, ik weet eerst niet zo goed hoe ik moet reageren. Het is geen nieuwe informatie – dit voel ik al sinds ik schrijf – maar er is nog niemand die het me ­gezegd heeft. Ik maak mensen boos en dat verbaast me, want ik ­begrijp niet zo goed waar die boosheid vandaan komt.

Een aantal maanden geleden werd ik geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van mijn debuutroman Half leven. De journalist vertrouwde me toe dat het boek bleef nazinderen en dat dat een goed teken was. Hij had net veertig minuten in de auto gezeten om mij te bezoeken voor een gesprek. We zaten tegenover elkaar, het was zomer.

Dat was de eerste keer dat het woord viel: ‘polemisch’. De precieze vraag die hij stelde, ben ik vergeten. Wat ik me wel nog herinner is dat hij mijn columns ‘polemisch’ noemde. Ik giechelde. Nu ik erop terugkijk, denk ik dat een heksenlach gepaster zou zijn geweest.

Ik had ook beter bezemsteel meegenomen en een zaklamp om langs onder op mijn gezicht te schijnen. Polemisch? Ik zie mezelf juist als uiterst genuanceerd. Het probleem is niet wat ik zeg. Het probleem is eerder dat ik spreek, dat ik daarvoor ruimte krijg.

Is het omdat mijn stembanden geluid produceren? Ik merk het aan de vurigheid waarmee mensen over mij en mijn literaire werk schrijven. Dan voel ik: achter die passie zit meer dan dat je mij een slechte schrijver vindt of dat je mijn boek niet kan smaken. Zou het misschien zijn dat je er ­gewoonweg niet tegen kan dat ik gelezen word? Dat ik besta?

Ik ga dit nooit hardop zeggen (see what I did here?), want dan spreek ik me uit over intentieprocessen en daar heb ik geen zicht op. Ik weet wel dat er al artikels zijn verschenen waarvoor ­redacties zich later hebben verontschuldigd. Vijgen na Pasen.

Er reageert iemand anders: “Dat een vrouw überhaupt een ­mening heeft.” Het is naar aanleiding van een review die verscheen over Half leven. Meneer vond het hele boek geweldig, behalve het laatste personage dat Shams (en dus niet Aya) heet. Dat ben ik niet, maar hij maakte natuurlijk de klassieke fout om mij en mijn personage gelijk te stellen. Ik (en dus niet Shams) mocht wel wat meer bescheidenheid ­tonen.

Vond je de eerste verhalen geweldig omdat de moeder en grootmoeder van Shams vrouwen zijn die niet zo’n uitgesproken mening hebben, die lijden onder het patriarchaat? Vrouwen ver weg in tijd, in ruimte? De grootmoeder in koloniaal Marokko. De moeder in de jaren tachtig, het symbool van de dankbare migrant die net is aan­gekomen en belooft te vertrekken?

Vind je het vervelend dat Shams een mening heeft over het hier en nu? Dit zijn allemaal vragen die in me opkomen en waarmee ik dus niets wil zeggen over het intentieproces van anderen. Daar heb ik immers geen zicht op. Ik wil me wel, zoals het een goede vrouw betaamt, verontschuldigen omdat ik mensen boos maak. Dat is ­absoluut niet de bedoeling.