Het perspectief op vrijheid doet deugd, maar eerlijk: niemand weet zeker hoe covid zal evolueren

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

De Belg krijgt vanaf volgende week een groot deel van zijn vrije leven terug. Het lijdt nog weinig twijfel dat het Overlegcomité daarmee zal instemmen. Geheel in overeenstemming met de barometerafspraken zal een aantal beperkingen voor de horeca, evenementen en het uitgaansleven worden teruggeschroefd. Wat meer is, zonder tegenslag komt volgende maand ‘code geel’ in zicht, wat betekent dat zowat alle vrijheidsbeperkingen zullen vervallen.

Dat perspectief doet deugd. Hoewel de pandemie nog niet ten einde is, evolueren de cijfers over de druk op het zorgsysteem in gunstige zin. Daarnaast zijn er nog twee argumenten voor versoepeling. Door de brede vaccinatie is een immuniteit opgebouwd die de meeste mensen beschermt tegen ernstige ziekte. Maar ook: de draagkracht voor volgehouden vrijheidsbeperkingen sijpelt weg uit de samenleving. Dat is ook begrijpelijk, en in lijn met wat de regeringen altijd gezegd hebben. Noodmaatregelen kunnen alleen maar ingeroepen worden zolang als ze noodzakelijk zijn.

Zonder de vervelende stoorzender te willen zijn, is het misschien toch goed dat we ook op dit moment van herwonnen optimisme blijven nadenken over wat we kunnen leren uit de voorbije twee jaar. We zijn hier namelijk al eens geweest. Opnieuw afficheren kranten het sloganeske ‘Rijk der Vrijheid’ op de voorpagina. De vraag is hoe we kunnen vermijden dat diezelfde kranten over een maandje of drie weer moraliserend moeten gaan schrijven dat ‘we’ te onvoorzichtig zijn geweest.

Eerlijkheid en flexibiliteit zijn sleutelbegrippen voor het beleid in deze fase van de pandemie. De eerlijkheid die gebiedt om te zeggen dat niemand zeker weet hoe covid zal evolueren. De wetenschap leert dat virussen de neiging hebben om minder ziekmakend te worden, mede dankzij de verworven immuniteit. Omikron geeft daartoe goede hoop. Maar niets zegt dat die evolutie in een rechte lijn verloopt. Misschien duikt straks toch weer een gevaarlijke variant op. Schrik is onnodig, voorzichtigheid mag wel. Stoere beloftes over maatregelen die ‘nooit ofte nimmer’ zullen terugkeren, zijn daarom voorbarig: wie weet wat ooit nog nodig zal zijn?

Daarom is flexibiliteit van belang. De kans is reëel dat vroeg of laat, bijvoorbeeld in het najaar, de besmettingen toch weer gevaarlijk oplopen. We zouden dan de flexibiliteit moeten hebben om een aantal regels in acht te nemen: vaccin voor wie het nodig heeft, veilige lucht, mondmaskers, afstand door meer thuiswerk. En misschien is er in een noodsituatie ooit meer nodig. De hoorzittingen over vaccinatieplicht in de Kamer zijn heus niet per se nutteloos geweest.

En jawel: flexibiliteit werkt in de twee richtingen. Als voortschrijdende wetenschappelijke inzichten ernstige twijfel wekken over het nut van de coronapas, dan heeft het geen zin om daar nog langer aan vast te houden. Ook dat is eerlijkheid.