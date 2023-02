Het Paleis zou een proefproject kunnen zijn voor een Brussel dat zich wil tonen als leefbare en verdraagzame stad

Op 14 februari werden de bewoners van het Palais des Droits, een voormalig kantoorgebouw in Brussel, gevraagd het pand vrijwillig verlaten. Anders zullen ze vandaag met dwang worden geëvacueerd.

Al weten we niet hoe de definitieve ontruiming zal plaatsvinden, we constateren met enige frustratie dat ze wederom gebaseerd is op een indeling van bewoners volgens verantwoordelijke overheidsinstantie. De heterogene gemeenschap die in het Paleis onderdak heeft gevonden, deelt evenwel een gemeenschappelijke eis voor menswaardige huisvesting in de stad. Sommigen onder hen (zoals uitgeprocedeerde asielzoekers of zij die vallen onder het Dublin-protocol) riskeren daarbij nog maar eens door de mazen van de bureaucratie te vallen. Voor hen wordt dit waarschijnlijk een nieuwe episode van uitsluiting, een die werd aangewakkerd door een berichtgeving die de ‘krakers’ van het Paleis linkt met criminaliteit, ziekte en drugs. Wat de tijdelijke bewoners typeert, is in de eerste plaats dat hun recht op huisvesting wordt geschaad en dat zij in het Paleis een tijdelijk toevluchtsoord vonden om te ontsnappen aan dakloosheid.

Het Paleis ligt langs de koninklijke boulevard die loopt van het Justitiepaleis en de Koningsstraat tot de Paleizenstraat. De stedelijke as is geflankeerd door talloze lege openbare gebouwen. Het verwondert dan ook niet dat de strijd voor het recht op wonen zich net hier meermaals manifesteerde. Vier van de meest iconische bezettingen van leegstaande gebouwen van de afgelopen twee decennia liggen op deze as: het Paleis is de laatste in lijn, na de elf jaar durende bezetting van ‘123', de Gesù-kerk, en de recente bezetting van de Koningsstraat 312.

Ironisch genoeg staat het Paleis niet alleen ruimtelijk maar ook symbolisch tegenover het idee van recht en rechtvaardigheid dat het Justitiepaleis uitdraagt. De bezettingen maken de connectie tussen de opvang- en wooncrisis in Brussel zichtbaar, alsook de impasse waarin we verzeilen als asiel en migratie enerzijds en wonen anderzijds op verschillende bestuurlijke niveaus worden beslecht. Terwijl staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor het belang benadrukt van sterkere grenzen, snellere procedures en een verbeterd terugkeerbeleid, stellen wij dat structurele hervormingen noodzakelijk zijn die de oorzaken aanpakken die zowel leegstand als dakloosheid creëren. Daartoe moet een beleid gevoerd worden over de versnipperde bevoegdheden heen en bij voorkeur op het niveau van de stad.

Geaffilieerd met het Departement Architectuur (KU Leuven) en met het Paleis als buur van een van onze campussen, vinden we dat architecten een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeelden van een nieuw stedelijk project van gastvrijheid en rechtvaardigheid. Deze verbeelding ontbreekt momenteel volledig. Zelfs een leegstaand openbaar gebouw als het Paleis, dat eigendom is van een sociale-huisvestingsmaatschappij, kon bij de bevoegde instanties niet de verbeeldingskracht opwekken om leegstand in te zetten als opportuniteit om groeiende dakloosheid aan te pakken. Vandaag wordt het gebouw (gedwongen) ontruimd, terwijl het de bedden biedt die Fedasil tekortkomt en het dak boven het hoofd dat de vele daklozen in Brussel niet vinden. De Oekraïense crisis heeft nochtans getoond dat innovatieve oplossingen voor asielopvang mogelijk zijn, maar ook dat die selectief zijn in doelgroep en niet structureel van aard.

Tijdelijke bezettingen, zoals het Paleis, vormen een voor de hand liggend, zij onvolmaakt antwoord op de vraag naar een gastvrije stedelijke toekomst. Zij tonen ook de grote lacunes en hiërarchieën in de (politieke) architectuur van huisvesting, zorg en opvang. Hoewel de bevoegdheden van de staat versnipperd zijn in een land als België, bieden leegstaande (openbare) ruimtes in Brussel de beste mogelijkheden om een ‘architectuur van de staat’ te creëren gestoeld op gastvrijheid in plaats van vijandigheid. Daarbij kan worden gebouwd op de vele inspanningen van ngo’s, middenveldorganisaties en burgers in plaats van deze af te breken.

Het is tijd om een permanente infrastructuur voor tijdelijk verblijf te creëren voor wat ten onrechte wordt benoemd als een tijdelijke crisis. Van kritisch denken in permanente en duurzame termen lijkt vooralsnog geen sprake als we zien hoe Fedasil zijn capaciteit om de zoveel jaren opbouwt en weer vernietigt of als we moeten vaststellen dat de Humanitaire Hub in Brussel opnieuw zal verhuizen. De grote groep mensen die gisteren werd aangetrokken door het verschijnen van de bussen in de hoop dat haar basisrechten zouden worden gewaarborgd, zoals een dak of een asielaanvraag, heeft na een chaotische communicatie vannacht opnieuw in tenten of openlucht geslapen zonder toekomstperspectief.

Als we zouden ontwerpen vanuit een rechtvaardigheidsperspectief, wat we in tal van onderzoeks- en onderwijsprojecten betrachten, dan zou snel blijken dat het Paleis in feite een ideale omgeving is om te experimenteren met innovatieve woonvormen. In alle stadia van het ontwerpproces zou kunnen worden samengewerkt met de betrokken gemeenschappen via de organisaties die reeds lang erkende en diepgaande banden met hen hebben opgebouwd. Het Paleis zou een proefproject kunnen zijn voor een stad als Brussel die zich wil tonen als leefbare en verdraagzame stad. Met een beetje verbeelding zou op deze plek de kiem kunnen worden gepland van een inclusieve stedelijke infrastructuur die onderdak biedt aan mensen met en zonder burgerschap en de broodnodige continuïteit in hun gefragmenteerde huisvestingstrajecten. Willen we het zien?