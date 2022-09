Het overlijden van Queen Elizabeth II confronteert Frankrijk met een diepe vorm van nostalgie

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

“Kijk naar deze zes conservatieve en Labour-premiers, samen op de proclamatie van Charles III! Een eendracht waar we in Frankrijk alleen maar van kunnen dromen.” Dat bewonderende commentaar van een journalist van de Franse televisie zegt veel over de fascinatie voor het Verenigd Koninkrijk bij onze zuiderburen. Het illustreert de breuken in hun eigen geschiedenis.

In de ogen van Europa en de wereld is Frankrijk trots op zijn Revolutie. ‘Vive la République! Et vive la France!’ Met die formule wordt elke politieke verklaring traditioneel afgesloten, van de televisietoespraken van de president in het Elysée tot een officiële viering in het kleinste dorp. Dat ritueel toont de nauwe band tussen de republiek en Frankrijk.

Terwijl het ‘perfide Albion’ zoals nergens anders ter wereld de monarchie en haar eeuwenoude tradities symboliseert, staat de leus van Frankrijk, ‘Liberté, Egalité, Fraternité’, op allerlei officiële gebouwen. Toch krijgt elke koninklijke gebeurtenis aan de overkant van het Kanaal enorm veel belangstelling in de Franse media. Dat is bijna overal zo, maar in Frankrijk voel je een soort bewondering en afgunst die zelden merkbaar zijn in de complexe relatie van het land met het Verenigd Koninkrijk. Met het overlijden van Elizabeth II heeft die houding haar hoogtepunt bereikt.

Nostalgie

In alle extra nieuwsuitzendingen, reportages van correspondenten en debatten op de nieuwszenders merkte je een soort nostalgie. Niet alleen de nostalgie die veel mensen voelden omdat een bladzijde van hun persoonlijke geschiedenis werd omgeslagen. Frankrijk was in de greep van een diepere nostalgie.

Sommige commentatoren hebben dat ingezien, zoals de editorialist van de krant Le Figaro die het had over “de Fransen op zoek naar het verloren koningschap”: “De Fransen, die twistzieke Galliërs, verlangen naar nationale eendracht. Ze houden van onrust maar dromen ook van stabiliteit. Gewend aan het soms schaamteloze bewind van de ego’s en de praatzieke politiek, bewonderen ze het perfecte model van terughoudendheid en waardigheid van Elizabeth II.”

Die woorden vinden tussen haakjes ook weerklank in Franstalig België, dat ondanks zijn vele verschillen met Frankrijk toch sterk onder Franse invloed staat. Voor zijn verkiezing tot president van de republiek in 2017 verklaarde Emmanuel Macron in een interview: “De Franse politiek mist de figuur van de koning, wiens dood het Franse volk volgens mij eigenlijk betreurt.” Hij leidde daaruit af dat Frankrijk om die reden vandaag een republiek met een gekozen monarch is. Net zoals Lodewijk XVI in 1793 werd de Engelse koning Charles I in 1649 onthoofd, maar in Engeland werd de monarchie later hersteld.

Nationale eenheid

Voor alle duidelijkheid: bijna niemand in Frankrijk wil de terugkeer van een van de troonpretendenten aan het hoofd van het land. De republikeinse instellingen lopen geen gevaar. Maar we zien hoe moeilijk het staatshoofd het heeft om twee tegenstrijdige taken met elkaar te verzoenen: het beleid voeren waarvoor hij is verkozen en boven de partijen staan.

Zelfs als republikein moet je toegeven dat de grondwettelijke monarchieën aan dat dilemma ontsnappen. De volkeren houden van de leiders die de erfelijkheid hen oplegt en haten vaak de leiders die ze zelf hebben gekozen. Maar een gecentraliseerd land als Frankrijk overschat waarschijnlijk de rol van de monarchie in het behoud vaan de nationale eenheid. Zelfs tijdens het bewind van Elizabeth II kwam het tot een decennialang burgeroorlog in Noord-Ierland.

In het referendum over de Schotse onafhankelijkheid van 2014 stemde 45 procent van de kiezers voor de scheiding van het Verenigde Koninkrijk. Ook in Wales heeft het streven naar autonomie de wind in de zeilen. Twee andere Europese landen die te kampen hebben met separatisme zijn monarchieën: Spanje en België. Toch belooft Nicola Sturgeon, Schots eerste minister en leider van de Schotse nationalisten (SNP) die een nieuw referendum in 2023 eisen, dat een onafhankelijk Schotland een monarchie zou blijven met dezelfde koning of koningin als in de rest van het VK. Ook zij is er blijkbaar van overtuigd dat in tegenstelling tot de republiek de monarchie laat dromen, en dat daar haar kracht ligt.