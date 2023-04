Het opzet van een afzondering lijkt wel bewijzen dat je kunt presteren onder de minst ideale omstandigheden

Frederik De Backer is columnist.

Opmerkelijk nieuws uit het vrouwenvoetbal, mannenvoetbal maar dan zonder het gejank: de speelsters van de Franse nationale ploeg mogen vanaf nu hun kroost meenemen op afzondering. Linksback Amel Majri heeft een dochter van negen maanden en, zo zegt bondscoach Hervé Renard, “het is moeilijk voor een moeder om haar kindje zomaar thuis te laten”.

Wat kan voetbal toch onnozel zijn.

Afzondering. Het hele concept is bedacht voor atleten die nu juist van huis wég wilden, om zich in alle rust voor te bereiden op de te leveren prestatie, zijnde dansen, zuipen en ver weg van moeder de vrouw een lokale dochter afzonderen. Het opzet lijkt wel bewijzen dat je kunt presteren onder de minst ideale omstandigheden. In bloedvorm ondánks de afzondering.

“Dit zal het functioneren van onze groep niet schaden”, zegt Renard. Dat wil ik nog weleens zien. Je zal maar proberen kleurenwiezen terwijl in een hoek van de kamer een kind ligt te krijsen, of in de gietende regen toertjes rond het veld lopen en plots die ene moeder horen zeggen dat ze net nu, ach désolé, borstvoeding moet gaan geven. Dat mens giet nog voor de middag de pis uit haar sporttas.

Nee, aldus Renard, “het geeft rust in het hoofd, maar ze zal ook beter presteren op het veld”, zoals elke jonge ouder beter presteert na drie uur slaap en vijf uur “sh-sh-sh, stil maar, ’t is oké, slaap maar, slaap alstublieft, slaap, slaap dan toch in vredesnaam” prevelen. Je pikt ze er bij ons op de werkvloer zo uit, de jonge ouders, zo mogelijk nog miserabeler dan de eindredacteurs. Maar Majri zal helemaal opleven. Hou haar straks maar eens tegen, deze Roberta Carla!

Het allerbelachelijkste schuilt echter in wat Renard in het begin al zei: hoe moeilijk het voor een moeder is om haar kindje thuis te laten. En voor een vader niet? Waarom heeft Renard deze maatregel niet ingevoerd toen hij bondscoach van de Saudische mannenploeg was? Nu schept hij, wellicht helaas goedbedoeld, een beeld dat thuishoort in een vorige eeuw: enkel de vrouw ontfermt zich over het kroost. Alsof een beetje vader dat niet wil of kan. Nee, die geeft het kind vast bier te drinken en laat het, in plaats van naar Bumba, naar porno en IS-onthoofdingsvideo’s kijken.

Schaf gewoon die afzonderingen af, alsof ze überhaupt iets uithalen. Een hoogtestage misschien ja, voor een wielrenner, bij gebrek aan cols in eigen land, maar zo’n voetbalkamp is voetbalkul. Renards maatregel is niets meer dan slappe symboliek, goed voor het moederschap, slecht voor de emancipatie, zowaar van beide partijen, slecht voor de prestaties maar goed voor de prestaties.

Zo’n afzondering in het mannenvoetbal is daarentegen wel gebaat bij de aanwezigheid van enkele moeders.