Dwangmatig probeer ik een gesprek aan te gaan met een langharige metselaar die me lijkt te negeren. Naast mij zit een vrouw Candy Crush te spelen terwijl we met de bus van Gent naar Brugge rijden. Bij elk punt dat ze scoort begint ze hard te applaudisseren.

Met zijn drieën zitten we in een vervangbus van de NMBS omdat de sporen stuk zijn. Het openbaar vervoer doet me denken aan mijn soms afwezige vader. In mijn overjarige en dus betaalbare Delvaux-tas zit een glutenvrije koek die me soelaas biedt.

De buschauffeur neemt de verkeerde afslag en twee uur later kom ik aan in het station van Brugge. De regen valt op mijn neus terwijl mijn moeder zwaait vanuit haar met ducktape samenhangende auto. Ze maakt zich zorgen over mijn chronisch vermoeide kop die ergens ontstond tussen Hansbeke en Maria Aalter.