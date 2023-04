Het ontslag van Sarah Schlitz: militant amateurisme, slachtofferschap en een botsing van twee werelden

Sarah Schlitz (Ecolo) heeft geboet voor haar rampzalige beheer van een ‘eenvoudige’ crisis, maar ook voor haar extreme militantisme. Het gaat hier wel degelijk om een harde confrontatie tussen twee wereldbeelden, maar dat is geen excuus om zich als slachtoffer op te stellen.

De positie van de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen was onhoudbaar geworden. Ze is vertrokken onder het applaus van haar aanhangers – en met de verklaring dat ze trots is op haar werk – maar uitgefloten door de Vlaams-Nationalisten die haar ten val hebben gebracht. Terwijl de meeste analisten weinig argumenten konden vinden om haar te verdedigen.

De staatssecretaris heeft haar eigen politieke graf gegraven. De kranten spraken van onvolwassenheid (Le Soir) of gebrek aan fatsoen (La Libre). Terecht, want ze heeft een pijnlijk amateurisme met een extreem, zelfs blind, militantisme gecombineerd.

Sara Schlitz moest op de eerste plaats vertrekken omdat ze een in de grond ‘onschuldig’ relletje over haar logo rampzalig heeft aangepakt. Andere politici hebben veel ernstigere crisissen overleefd, maar zij heeft zichzelf keer op keer stokken in de wielen gestoken: door haar politieke rol met haar persoonlijke bekendheid te verwarren (ze is lang niet de enige), door in het parlement te liegen (dat is al minder courant) en door haar aanvaller, volksvertegenwoordiger Sander Loones, en zijn partij, de N-VA, nazisympathieën te verwijten.

De verontschuldigingen volstonden niet. De meute was losgelaten, opgehitst door haar stommiteiten.

Nazisoldaat

In feite is het geen toeval dat haar ondergang versneld werd door de karikaturale associatie van de N-VA met het nazisme. Een zet die de zegen van de staatssecretaris kreeg of, zei men later, van een lid van haar kabinet. In de geest van de jongerenafdeling van Ecolo, die jaren geleden een afbeelding verspreidde van de toenmalige staatssecretaris Theo Francken (ook N-VA) in het uniform van een nazisoldaat.

Het is de uiting van een bipolarisatie van de wereld die de groenen uitdragen: humanistische internationalisten tegen arrogante nationalisten. Het probleem is dat in die ideologische botsing zowel legitieme argumenten als onfatsoenlijke of verwerpelijke clichés worden gebruikt.

De staatssecretaris heeft tijdens haar mandaat voor een meer inclusieve wereld gevochten en seksuele of etnische minderheden verdedigd. Dat strekt haar tot eer. Het heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de ‘heksenjacht’ van de N-VA: rechts heeft haar niet vergeven dat ze aan het hoofd van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een gesluierde moslima benoemde – die trouwens ook een stap opzij moest zetten. Schlitz’ idealen zijn waarschijnlijk niet vreemd aan haar val.

Maar dat is geen reden om haar een slachtofferrol toe te delen of de N-VA van ‘seksisme’ te beschuldigen (zoals sommigen doen). Het ‘slachtoffer’ heeft hoe dan ook in een voor haar toekomst kritieke week de ene blunder op de andere gestapeld. Haar aanhangers waren even agressief als hun tegenstanders, zeker in de sociale media. Het verwijt van seksisme is trouwens onterecht, want de N-VA neemt het net als Ecolo op voor de vrouwen, weze het op een andere manier. De vrouwen die het op de voorgrond brengt (Zuhal Demir of Assita Kanko), voeren een meer seculiere en onverzettelijke strijd, minder ‘woke’, om een modeterm te gebruiken.

Die confrontatie, die door sommigen subtieler wordt aangepakt, wordt een van de uitdagingen van de verkiezingscampagne 2024. Misschien is dat wel een andere les van deze uitschuiver: de kiescampagne is begonnen, ze zal brutaal zijn en het is de vraag of Vivaldi in dit giftige klimaat nog veel zal kunnen realiseren.