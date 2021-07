Het ontslag van de militaire inlichtingenchef is een veiligheidsblunder

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

Er is een open conflict ontstaan tussen defensieminister Ludivine Dedonder (PS) en de Generale Staf, waarvan enkele vooraanstaande generaals zich op sociale media uiterst kritisch hebben uitgelaten over het ontslag van generaal Philippe Boucké, de chef van de militaire inlichtingendienst ADIV/SGRS. Officieel gaat het om een vertrek in ‘onderling overleg’ maar de reacties van de topgeneraals doen het tegendeel vermoeden. Op een extra Kamercommissie Defensie donderdag zal minister Dedonder veel uit te leggen hebben, want zelfs binnen de coalitiemeerderheid worden vragen gesteld over de beweegredenen.

De timing van het ontslag is ronduit bizar. Nog maar vorige week woensdag schaarde generaal Boucké zich in de Kamer achter de Comité I-aanbevelingen, die volgden op de zaak Jürgen Conings. Zowel volgens de regering, de defensietop als interne auditeurs viel Boucké in dit drama niets te verwijten. De generaal was namelijk niet op de hoogte gebracht van het gevaar dat Conings vormde. Sterker, toen hij vorig jaar in september de ADIV ging leiden begon hij met hervormingen die applaus oogstten op alle banken. Maar de ADIV bleef geconfronteerd met een tekort aan mensen, performante databanken en communicatiemiddelen met andere veiligheidsdiensten. Boucké was volgens meerdere defensiebronnen ‘de juiste man op de juiste plaats’ om deze historische scheefgroei recht te trekken.

Zijn vertrek schept dan ook meer problemen dan oplossingen.

Allereerst is er de uiterst pijnlijke timing. Op een moment dat het land een humanitaire ramp doormaakt door de watersnood, waarin defensie een belangrijke hulpverleningsrol speelt, is het niet het moment om een politieke benoemingscarrousel in gang te zetten die de aandacht afleidt van de hulp aan de natie.

Het open conflict tussen defensieminister Dedonder en de generale staf is ook een fors probleem voor deze regering. In onze democratie zweren zowel onze politici als de militairen getrouwheid aan de koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk. Een koude oorlog tussen beiden kunnen de fragiele instellingen van dit land zich nu echt niet veroorloven.

Aan politieke zijde is het nu aan premier Alexander De Croo en de Kamer om te onderzoeken hoe de vork hier precies aan de steel zit en desnoods in te grijpen. Aan militaire zijde zal de stafchef, admiraal Michel Hofman, moeten bemiddelen. Partij kiezen is voor hem weinig benijdenswaardig, want dan gaat hij ofwel in tegen de regering of tegen zijn generaals.

De hamvraag voor alle betrokkenen is of dit ontslag in het belang was van de burgers. Het antwoord is helaas negatief. Het logo van de ADIV is een wakende uil. Haar onthoofden op een moment van aanhoudende extremistische dreigingen is een veiligheidsblunder, want ook wie dit land en zijn bevolking kwaad toewenst, dreigt te profiteren van dit machtsvacuüm. En net dat willen we na de zaak-Conings vermijden.