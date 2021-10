Het mondkapje was overal maar niemand is er gehecht aan geraakt

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

De hele pandemie lang heb ik het gedaan met hetzelfde exemplaar: een zwart katoenen, met een verfijnd wit bloemetjesmotief. Een smaakvol ontwerp, inderdaad, dat uitstekend bij mijn uitstraling past. Het zat en zit nog steeds in het voorzakje van mijn laptoptas, samen met diverse oplaadkabeltjes, kleingeld en een paar pennen. Het voorbije anderhalf jaar heb ik het – ruwe schatting – drie keer in de was gedaan. Kortom. Een voorbeeldig mondkapjesgebruiker was ik wellicht niet maar daar staat tegenover dat ik er prat op kan gaan nooit mijn mondkapje op de kin te hebben gedragen, noch heb ik ooit behoord tot het type mens dat zijn neusorgaan de vrijheid liet terwijl – eerlijk is eerlijk – ik toch over een vrij fors en vanuit esthetisch oogpunt niet eens zo onaardig exemplaar beschik.

Hoeveel talkshows en debatten hebben we het voorbije anderhalf jaar aan mondkapjes gewijd? Hoeveel onderzoeken zijn er uitgevoerd en al dan niet out of context geciteerd door voor- en tegenstanders? Hoeveel geld is er verdiend door wie er al dan niet bonafide handel in dreef (hoi Sywert), of er voor krant, tijdschrift of website een column over schreef?

Het mondkapje zaaide discussie en tweedracht terwijl het er tegelijk voor zorgde dat we af en toe toch samen mochten zijn. Het creëerde een nieuwe nijverheid en een nieuw soort afval; mondkapjes slingerend op straat of in het bos, spelend in de wind als herfstbladeren – in no time oogde het normaal. Het was een zware slag voor de lipstick-industrie, vereiste een bepaalde handigheid van brillendragers, bleek een regelrecht drama voor de hardhorigen onder ons, voor wie liplezen een noodzakelijk onderdeel van de menselijke interactie is. Maar wat waren we plots creatief: met sokken, zakdoeken, versleten marcellekes, een oude kussenovertrek. We droegen het om onze pols, gebruikten het als boekenlegger (ik toch) of hingen het speels aan het stuur van onze fiets.

Het mondkapje was overal maar niemand is er gehecht aan geraakt. Uit Nederlandse enquêtes bleek dat het dragen van een mondkapje voor veel mensen de ergste coronamaatregel was. Erger dan gesloten horeca, erger dan geen cultuur, erger dan vrienden en familie missen, erger dan afstand houden, erger dan testen. Misschien omdat het ons bewust maakte van iets waarover we voorheen zelden nadachten: dat we ademen.

Vandaag wordt Vlaanderen van het mondkapje verlost, met uitzondering van het openbaar vervoer, zorginstellingen en contactberoepen. In Nederland dragen we al drie maanden enkel nog een mondkapje in trein, tram en bus. Toch zijn de Nederlandse besmettings- en opnamecijfers alweer geruime tijd aanzienlijk beter dan de Belgische. Daarbovenop bleek gisteren dat het Belgische reproductiegetal weer boven 1 zit. Het is niet de eerste keer dat een strenger mondkapjesbeleid niet rechtstreeks aan betere resultaten te koppelen valt. Kortom, hoe belangrijk was het nu eigenlijk, binnen het geheel der maatregelen? Het mooiste aan deze vraag is dat ze per vandaag goeddeels een retorische geworden is – geniet ervan, voor zolang het duurt.