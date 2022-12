Het moment dat ik er echt genoeg van had, was de scène waarin Meghan er opeens achter komt dat racisme een ding is

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Ik probeer me nu al drie avonden op rij te worstelen door de Netflix-documentaire die het leven zou beschrijven van prins Harry en Meghan, maar al drie avonden op rij raak ik niet verder dan de eerste aflevering. Ik heb nog nooit in mijn leven twee mensen gezien die zoveel praten maar eigenlijk helemaal niets zeggen.

Natuurlijk gaat dit in de eerste plaats over een smaakkwestie. We hoeven niet allemaal dezelfde docu’s te kijken en goed te vinden, gelukkig maar. Er zit echter meer achter: ik vind het namelijk verschrikkelijk om urenlang te kijken naar twee ultrarijke mensen die nog meer geld krijgen om hun leven uit de doeken te doen. Wat alles nog erger maakt is dat ze maar doen alsof ze hun leven uit de doeken doen. Ik vermoed dat deze documentaire, elke zin, elk beeld, de intonatie in hun stem, hun interacties, meer geregisseerd zijn dan de nieuwste sciencefictionfilm.

Het moment dat ik er echt genoeg van had, was de scène waarin Meghan als volwassen vrouw er opeens achter komt dat racisme een ding is. Haar moeder werd al eens racistisch bejegend, maar Meghan zelf, als succesvolle vrouw met een gemengde achtergrond en een zeer witte huid, was daar grotendeels van bespaard gebleven en zolang het andere mensen trof kon zij gewetenloos doen alsof het niet bestond.

In de eerste aflevering beschrijven de twee hoe ze voor elkaar zijn gevallen zonder echt te zeggen waarom ze voor elkaar gevallen zijn. Daarna schakelen ze snel over naar hoe moeilijk het is om voortdurend belaagd te worden door de paparazzi. Ze trekken de parallellen tussen prinses Diana en Meghan.

Het concept van een koninkrijk is eigenlijk een zeer absurd en achterhaald idee. Het feit dat één familie uitverkoren zou zijn en zo ook van bepaalde privileges en rijkdommen kan genieten waar de rest van ons geen aanspraak op maakt klinkt nogal middeleeuws. In de documentaire wordt dan ook uitgelegd dat voortdurende berichtgeving over het koningshuis en zijn leden belangrijk is om de populariteit en het bestaansrecht te garanderen. En populair zijn ze, niet enkel in Engeland maar wereldwijd. Dat werd nog maar eens bevestigd toen koningin Elizabeth een paar maanden geleden overleed.

Dat het leven voor mensen van adel moeilijk is kan ik zeker geloven. Het leven is voor elk mens nooit echt makkelijk. Dat de prins zijn moeder op jonge leeftijd verloren heeft, is ook een pijn die je voor eeuwig met je meedraagt. Daar weegt geen enkele adellijke titel of financiële compensatie tegen op.

Maar wat is dat toch met mensen aan de top van de financiële en maatschappelijke ladder die voortdurend aan het klagen zijn dat het ondraaglijk is, het leven dat ze leiden. Nou, geef dan al je geld en je bezittingen weg en klauter een paar trappen naar beneden. Hoe komt het toch dat wij zulke ellenlange klaagzangen interessant vinden? Is het ook een manier om ons beter te voelen over onszelf als gewone sterveling? Een troost dat rijkdom en macht niet alles zijn en dat ook de groten geteisterd worden door menselijke onhebbelijkheden?