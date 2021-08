Het moge duidelijk zijn dat een niet gering deel van de kunst gecreëerd is door klootzakken (m/v/x)

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Er is in de geschiedenis van de mensheid al veel geweldige kunst gemaakt en ook best veel bagger en het moge duidelijk zijn dat een niet gering deel daarvan gecreëerd werd door klootzakken (m/v/x).

Nu staat het iedereen vrij om van bepaalde muziek, literatuur of kunst te houden óf deze te haten OM EENDER WELKE REDEN, zonder daar verantwoording over te moeten afleggen aan wie dan ook – en dat is altijd zo geweest. Einde column, groetjes en tot de volgende keer! Zou je denken. Maar helaas.

In de slipstream van de verdiensten die MeToo en andere emancipatoire bewegingen in de voorbije jaren terecht konden claimen, volgden ook heel wat moraliserende vingertjes die menen dat u en ik dom en naïef zijn. De beschuldiging aan het adres van Bob Dylan deze week, dat hij in ’65 een twaalfjarig meisje zou hebben misbruikt, was nog niet koud of daar gingen we al: kan een mens nu nog met goed fatsoen naar Dylan luisteren of hem draaien op de radio? Los van het feit dat zijn schuld verre van bewezen is, is dit een non-vraag van intergalactische proporties.

Nu ben ik in deze misschien wat empathischer dan gemiddeld omdat ik zelf kunstenaar ben, en tja, welke kunstenaar durft te beweren dat het bij hem wél helemaal lekker zit in het hoofd? Ik niet alleszins. Toch lijkt het me niet moeilijk te begrijpen dat een mens een misdadiger kan zijn en tegelijk een geniaal artiest, net zoals een mens een misdadiger kan zijn en tegelijk een bekwaam loodgieter, zonder dat u meteen alle afvoerpijpen en waterleidingen in huis moet laten vervangen.

Gisteren is in New York de rechtszaak tegen R. Kelly begonnen waarin hij terechtstaat voor seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Vrienden, collega’s en entourage hebben zich al lang van hem gedistantieerd. Snap ik. Ik kan me voorstellen dat je niet uit eten wil noch wil samenwerken met een zedendelinquent. Spotify en andere streamingdiensten haalden zijn werk slechts kortstondig offline. Daarna zagen zij hun vergissing in; het oeuvre van Kelly is momenteel gewoon te beluisteren. Gelukkig.

Ja, ik zeg gelukkig, en ja, dat valt me zwaar. Niet omdat R. Kelly zo’n klootzak is (dat is hij) maar wel omdat R. Kelly afgrijselijk slechte muziek maakte, en hoezeer ik ook zou willen dat het verspreiden en beluisteren ervan om die reden en die reden alleen bij wet verboden was op straffe van jarenlange opsluiting in een muzikaal heropvoedingskamp, toch juich ik toe dat Spotify en co. zijn muziek blijven aanbieden en is het belachelijk dat radiostations hem niet meer draaien vanwege zijn misdaden, alsof hun luisteraars niet in staat zijn het onderscheid te maken.

Kunstenaars zijn mensen. Ze zijn slim, dom, onuitstaanbaar, lief, krankzinnig én volstrekt normaal. Ze vallen onder dezelfde wetgeving als iedereen en zouden ook zo behandeld moeten worden. Verder snak ik naar een radio-dj die zegt: “Hij was een pedofiel en niet goed snik en we hopen dat hij zal branden in de hel, maar dat neemt niet weg dat deze gouwe ouwe nog steeds het stramste heupgewricht vlotjes in beweging krijgt: hier is Michael Jackson met ‘Thriller’!”