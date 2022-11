Frederik De Backer is columnist.

Met alle aandacht die het tarkovskiaanse kijkstuk Zillion te beurt valt, wekt het ten onzent verbazing en zelfs enige ontgoocheling dat nog niemand zich heeft vastgelijmd aan Frank Verstraeten. Dat de herrezene ook van puree of tomatensoep blijft gespaard kan dan ook enkel te wijten zijn aan de inflatie, want sinds vorige week betekent Frank Verstraeten alles voor iedereen.

In dichte drommen staan ze aan te schuiven in gazettenwinkeltjes en supermarktrayons – het Antwerpse Mediaplein is één onmetelijke oceaan van mensen smachtend naar een glimp van een gordijntjeskapsel en een kille blik op een krantenpagina. Want Hij leeft, net als Zijn Creatie en de creatie naar Zijn Creatie. Zillion. Het moet van Daens geleden zijn dat de pellicule in dit land zo’n meesterwerk is toevertrouwd.

Misschien zie je zelfs een mem.

Het moge duidelijk zijn dat de modale Vlaming seksueel geconstipeerd is wanneer met weemoed wordt teruggedacht aan morsige nachten op The Mackenzie feat. Jessy. Toen door wildvreemden op je plateauzolen gespoten worden nog gewoon plezier was, en niet verboden door de puriteinse wokepolitie. Toen je nog gewoon kon neuken op een dansvloer. Petje op en pompen maar.

Ik herinner me Frank Verstraeten, Dennis Black Magic en Brigitta Callens voornamelijk van het genre artikels waarin altijd wel iemand zijn onschuld stond uit te schreeuwen. Op minstens één foto bij het interview bedekte een balkje een paar ogen dan wel tepels. En omdat een tienerhand gauw gevuld is, werd elk van die artikels minutieus nagepluisd in de zelden ijdele hoop – zelfs zonder Buffalo’s – daarbij ook iets anders te kunnen beduimelen.

Fatsoen is een klamme sok in een lege kamer.

Ik vraag me af of ik eens zou zijn aangewipt, mocht ik destijds om de hoek hebben gewoond en meerderjarig zijn geweest. En liefhebber van kutmuziek. En drank. En drugs. En herpes. Misschien viel daar, in tegenstelling tot op het handvol gefrequenteerde Chirofuiven uit mijn Pajotse periode, nog wél boven de muziek uit te brullen dat het er vol johnny’s liep. Misschien kon je er bij een deugddoend plat watertje rustig turen naar een vrouw in een aquarium en dat perfect normaal vinden, om dan vier uur later terug te komen om te zien of haar navelpiercing al begon te roesten.

Wat weet ik ervan, het kan maar deugd hebben gedaan. Afgaand op onze vaderlandse pers, klaarblijkelijk een garnizoen jumpers op rust, de uit de kom gehakte heup vanmorgen alweer in een nostalgisch Kappa-pijpje gehesen hebbend, deed het dat. Laat die dagen herleven, lees je tussen de lijnen poeder. Hijs een del op een sokkel, neem een pilletje, sla een vent het ziekenhuis in. Neuk iemand een litteken. Roem de leegte, vier het vacuüm.

Je weet wel. Cultuur.