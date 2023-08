Ergens op een patattenveld staat een mannetje met een hoofd dat het net uit de grond onder zijn voeten lijkt te hebben gegraven. Het is Jevgeni Prigozjin, opperschoft van de Wagner-militie. Voor dat hoofd heeft hij niet gekozen – al kan zijn grote vriend/vijand, wat hij tegenwoordig ook moge zijn, Vladimir Poetin hem vast iemand aanbevelen –, voor de locatie vermoedelijk wel.

Het is er 50 graden, zegt hij, “zoals we het graag hebben”; een gedachte om zich aan te warmen wanneer hij straks in Siberië de vrieskou uit de rotsen hakt. Het is er 50 graden, maar hij loopt erbij alsof hij dat op latten doet, helemaal ingeduffeld, en hij moet zich goed hebben ingesmeerd want zijn teint is nog altijd die van een lijk.

De lucht is grijs.

Wij kennen die lucht.

Het moet Afrika voorstellen, maar iedereen kan zien dat Afrika in West-Vlaanderen ligt, ergens tussen Bikschote en Boezinge in. Op de achtergrond wachten seizoenarbeiders tot de Napoleon van de Nevski Prospekt klaar is met filmen en ze hun rieken eindelijk in de grond kunnen ploffen. Het enige wat nog ontbreekt zijn twee venten in een olifantenpak.

Wie regisseert die dingen? Wie raakt hierdoor begeesterd? Wie denkt na het zien van zo’n filmpje: die man wil ik volgen? Verveeld staart hij in de lens, leugens opdreunend in een cadans alsof hij de hele tijd een boer probeert binnen te houden. Of het nu naar de luchtplaats van een gevangenis is, naar het dak van een flatgebouw in Bachmoet of, zoals nu, naar een akker langs de Slaaktestraat, altijd reist de oprisping mee, naar boven geknepen door zijn legeruitrusting, zijn kenmerkende beige jasje of een te strak T-shirt.

Hij ziet eruit als de genist die de latrines ontstopt.

De ene keer dat hij echt indruk maakte was toen hij boven op een stapel lijken het halve Kremlin uitschold, en zelfs toen zag hij eruit als een kaalgeschoren aap die te lang met een brok uranium heeft zitten spelen. In welke grot moet je zijn opgegroeid om in zo’n proleet een tweede De Gaulle of MacArthur te zien?

Prigozjin is in ‘Afrika’ om er de Russische glorie uit te dragen en het continent nóg vrijer te maken door er beslag te leggen op de vele grondstoffen die het herbergt. Dat men daar een hekel heeft aan Fransen, Britten, Belgen, Portugezen en Duitsers lijkt me maar normaal – we hebben alles gedaan om het ernaar te maken – maar de zogenaamde bevrijding van een land toevertrouwen aan een molrat wier bedrijven er de grond evenzeer leegplunderen, en vervolgens de wederopbouw ervan aan een dat zelf aan betonrot ten prooi is, is ebola ruilen voor de builenpest.

Als locatie voor een volgend filmpje, naar verluidt om de infiltratie van Wagner-troepen in Italië aan te kondigen, zou Prigozjin denken aan een pizzeria in Beringen, waarbij de terril de Etna moet voorstellen, de Limburgse beleefdheid het dolce vita, en een zongebruinde Stijn Meuris de omvolking.