Het minste wat regering-De Croo kan doen, zijn officiële excuses aanbieden voor kolonisatie

Nadia Nsayi is politicologe en auteur van Dochter van de dekolonisatie

De federale commissie over het koloniaal verleden zit in een eindfase. Dinsdag werd het voorlopige rapport voorgesteld in het parlement. Nu wacht er een logische volgende stap.

Zoals zijn buurlanden voert ook België een kritischer debat over zijn koloniale verleden. Het zijn vooral de antiracismeprotesten van 2020 die voor een kentering hebben gezorgd. Al twee jaar probeer ik duidelijk te maken dat het belangrijk is dat we als land meer inzetten op kennis over en bewustwording rond kolonisatie, zoals dat ook gebeurt voor de wereldoorlogen. Het is een manier om jongere generaties meer inzicht te geven in mechanismen van uitsluiting en onderdrukking en hen te helpen inzien dat de koloniale gruwel tot vandaag sporen van ongelijkheid nalaat.

Ik herinner mij dat het tv-journaal in de zomer van 2020 opende met beelden van activisten die koloniale standbeelden aanvielen. Het is in die protestsfeer dat de toenmalige Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) een idee lanceerde voor een ‘waarheids- en verzoeningscommssie’. In juli 2020 werd halsoverkop een bijzondere parlementaire commissie in het leven geroepen. Daarin zetelen vertegenwoordigers van politieke partijen uit de Vivaldi-regering en de oppositie.

Eerder schreef ik al over de tekortkomingen van de commissie. Hier wil ik wijzen op de realisaties: de publicatie van een expertenrapport, tientallen hoorzittingen met diverse sprekers en een werkbezoek van commissieleden aan Congo, Rwanda en Burundi. Meer dan twee jaar na de oprichting bevindt de commissie zich in een eindfase. Dinsdag stelde commissievoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) het voorstel van eindrapport voor in het parlement. Nu is het aan de federale regering. Gaat die de aanbevelingen van het parlement volgen of ronduit negeren?

Beeld Photo News

Het minste wat de regering kan doen, zijn officiële excuses aanbieden. En hiervoor richt ik mij tot Alexander De Croo (Open vld). Het zijn federale regeringen onder leiding van liberale premiers die in het verleden excuses aanboden voor de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba (2001) en de ontvoering van metissenkinderen (2018).

Stap naar herstel

Premier, uw regering heeft de parlementaire commissie mogelijk gemaakt. Met een krop in de keel zag ik hoe onze koning (met de steun van uw regering) in het land van mijn Congolese voorouders zijn diepste spijt betuigde voor het koloniale regime “gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme”. Uw regering creëerde een juridisch kader voor de terugkeer van roofkunst naar Congo. Uw regering gaf de resten van Lumumba terug aan zijn familie.

Daarom is het ook logisch dat uw regering algemene excuses aanbiedt voor het onrecht dat Congolezen, Rwandezen en Burundezen werd aangedaan tijdens de Belgische kolonisatie en voor de gevolgen van dat onrecht. U kan die excuses uitspreken in het parlement, uit respect voor de werkzaamheden van de commissie en alle personen die hun expertise en verhaal deelden tijdens de hoorzittingen.

Excuses zijn een stap naar herstel. De schrik voor herstelbetalingen is geen reden om zich achter de spijtbetuiging van de koning te schuilen. Nederland voorziet géén financiële compensatie voor nazaten van het slavernijverleden, maar wél financiële middelen voor betere bewustwording rond het verleden en voor een nieuw museum over slavernij. Dit kan België inspireren om meer te investeren in het verbeteren van de kennis rond koloniale geschiedenis. En waarom niet het AfricaMuseum, vijf jaar na de renovatie, echt omvormen tot een museum over de Belgische kolonisatie en hedendaags racisme?