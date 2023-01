Het minste kuchje mondt algauw uit in een deerniswekkend zieltogen waarbij het lijden van Christus in het niets verdwijnt

Frederik De Backer is columnist.

Dat ik niet voor de geneeskunde in de wieg ben gelegd moge blijken uit het feit dat ik nog bij iedere hik hoop op een extra centimetertje. Ik doorgrond het niet, dat gevaarte dat mijn gedachten achter zich aanslepen. Die zak organen met haar op. Ik luister in dier voege naar mijn lichaam dat zolang het rommelt, pruttelt, krast of toetert, het tenminste functioneert. Pas als het stil blijft is er reden tot ongerustheid.

Telkens wanneer ik een oude Rus lees, zoals afgelopen week, valt me op hoe het minste kuchje algauw uitmondt in een deerniswekkend zieltogen waarbij het lijden van Christus of, om in de streek te blijven, die vent uit Chernobyl, in het niets verdwijnt. Arme mensen speelt zich af tussen april en oktober in Sint-Petersburg, toch ook weer niet Siberië, en ja hoor, alle onbespoten rapen ten spijt slagen beide protagonisten erin een koutje te vatten. Niet enkel Makar en Warwara zijn de tering nabij. Warwara’s vader, Pokrovski, Gorsjkovs kleine, Gorsjkov zelf: de lijken vliegen je om de oren! En ik, ik snoof en schreef voort.

Het is u vast niet ontgaan dat mijn stukjes deze week dreven op de vier lichaamsvochten, maar een mens moet schrijven over wat hij kent en dus kan me moeilijk worden verweten dat een en ander het klavier op is gesijpeld. Ik hoor al dagen niets meer, op een zacht geklots na. Mijn hoofd gloeit, mijn rug, schouders en nek zijn verkrampt en ademen doe ik, geheel in lijn met mijn streekgenoten, uitsluitend door de mond. Fraai oogt het alles niet, maar fraai heeft dan ook nooit zijn toevlucht in de letteren gezocht. Daar dienen vrouwenharten voor.

Slapen doe ik al een leven lang in klamme kamers, achter enkel glas, eten rechtstreeks uit de frietketel; nog nooit heb ik met alreeds versteven tong gevraagd het gordijn weg te halen en de luiken te openen om nog een laatste maal de dag, de zon, Gods wereld te zien. Na Kroatië-België misschien, maar niet na een koutje. Ligt zoiets dan echt aan die drie spuitjes die een verpleegster me dertig jaar geleden in de arm plofte, of dreven te veel organen in het Rusland van de jaren 1840 op iets wat niet veel eerder nog in een distilleervat had gezeten?

Rest slechts de zoektocht naar de schuldige, want ik mag dan wel zijn blijven schrijven – ’t zijn niet mijn ogen die de ketel vullen –, van mijn overige plannen kwam niets in huis. En of het nu de knokige schim was aan de andere kant van het bed die vorige week het kussen slechts voor inhaleren staakte, of mijn makker, de koperen querulant die zaterdag abnormaal weinig van zeg was maar wel urenlang in mijn gezicht heeft zitten ademen: boeten zullen ze, hun kreten in geklots gesmoord.

En ik zal de gordijnen weghalen en de luiken openen en de aanbrekende dag zal grauw en triest zijn, als het uitdovende leven van de stervende.