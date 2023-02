Het migratiebeleid? Er is meer aan de hand dan de miserie in de Paleizenstraat

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de auteur van Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

In De afspraak van vrijdag 3 februari somde N-VA-voorzitter Bart De Wever de dossiers op die dringend om doortastend beleid vragen, waaronder migratie. De hoofdredacteur van Knack, Bert Bultinck, vond dat De Wever wat migratie betreft alvast een punt heeft, en wees daarbij op de miserabele opvang van asielzoekers in het kraakpand in de Brusselse Paleizenstraat. Migratiebeleid gereduceerd tot miserie in een kraakpand. Daartoe is de nationale beleidsruimte herleid: opvang voorzien voor een stroom asielzoekers waarvan de meerderheid geen recht heeft op asiel, maar die onstuitbaar is ten gevolge van schabouwelijke Europese regelgeving.

Vorig jaar werden 330.000 illegale grensoverschrijdingen vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt uiteraard nog hoger. Door asiel aan te vragen krijgt iedereen meteen recht op opvang. De asielzoekers verwerven tevens tal van rechten die worden ontzegd aan mensen die braafjes vragen of zij naar Europa mogen migreren. In 2021 kwamen nagenoeg drie miljoen reguliere immigranten naar de landen van de Europese Unie. Wie geen reguliere toegang krijgt, komt illegaal en vraagt asiel aan. Van de asielzoekers hebben slechts vier op de tien recht op asiel of bescherming. De meerderheid zou moeten terugkeren naar zijn land. In 2021 kregen in de landen van de EU niet minder dan 342.000 afgewezen asielzoekers het bevel dat te doen. Meer dan driekwart lapte dat aan zijn laars. Er is meer aan de hand dan de Paleizenstraat.

Zowat alle migratiedeskundigen zijn het erover eens dat de migratiedruk in de nabije toekomst nog zal toenemen. De opvang zal waarschijnlijk worden bemoeilijkt door een nieuwe golf Oekraïense vluchtelingen (bovenop de ruim vier miljoen die al tijdelijke bescherming kregen). Het terugkeerbeleid zal de eerste jaren niet verbeteren.

Dat alles speelde in de discussies over migratie ter voorbereiding van de Europese top van de voorbije dagen. Daarin vielen nieuwe geluiden te horen, alsof zich in de geesten een reset voltrekt.

Sancties

In een EU-beleidspaper lezen we nu eindelijk dat “een effectief terugkeerbeleid ook moet dienen om irreguliere migratie te ontmoedigen”. Vele regeringen onderkennen inmiddels de noodzaak om de Europese regelgeving te veranderen. Een paar landen streven naar het buiten Europa afhandelen van de asielaanvragen.

Er wordt ook nagedacht over sancties voor landen die hun uitgewezen burgers niet willen terugnemen. Naast het weigeren of beperken van visa, worden plannen gemaakt om invoerheffingen te gebruiken om hen tot betere gedachten te brengen: ofwel nemen jullie je mensen terug, ofwel bemoeilijken wij de export van je goederen. Dat stuit uiteraard op luid protest van het opengrenzenfront van neoliberale vrijhandelaars en mensenrechtenactivisten.

Met het oog op de mate waarin de westelijke Balkanroute (over de grens tussen Turkije en Bulgarije) door illegale migranten wordt gebruikt, stelde de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer voor om Bulgarije 2 miljard euro te geven om een hek te bouwen aan zijn grens met Turkije. De man werd uiteraard met Trump vergeleken.

Het is een hardnekkige mythe, die van Trump de murenbouwer. Er stond al minstens 1.000 kilometer hek toen hij aantrad als president (volgens sommige bronnen zelfs meer dan 3.000 kilometer). Hij voegde daar amper 129 kilometer nieuw hek aan toe, veel minder dan de 206 kilometer die werden gebouwd onder Obama.

Maar ja, wie interesseert zich voor feiten als waarden in het geding zijn? Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet weten dat het bouwen van muren en hekken “tegen de Europese waarden” is. Onze groenen en de PS, de partij van la vie large, zijn het roerend met haar eens. Opmerkelijk. Artikel 3, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie stelt immers dat de Unie “passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen” zal nemen. Met meer dan 300.000 illegale grensoverschrijdingen in één jaar blijken de huidige maatregelen geenszins ‘passend’. De enige oplossing zijn hekken zodat de migranten zich aandienen aan de grensposten en daar asiel vragen. Zo hoort het trouwens. De Schengencode specificeert daarenboven dat bij een grensoverschrijding de documenten altijd dienen te worden gecontroleerd. Het Europees verdrag en de Schengencode in strijd met de Europese waarden? Dat is wel echt ontregelend.

Wortel en stok

Gelukkig is er Charles Michel. Die ziet Europese subsidies voor het bouwen van hekken aan de buitengrenzen wel zitten. Dat lijkt een andere Michel dan de premier die zijn regering over het Marrakech-pact liet vallen, maar voortschrijdend inzicht kan enkel worden aangemoedigd.

Deze Europese top baart niet meteen een nieuw migratiebeleid en migratiepact, maar misschien wel een compromis over het hek. Ik schrijf dit voor de top ten einde is, maar verwacht dat de prikkeldraad nationaal blijft en het minder stekelige materiaal door de Unie zal worden geleverd.

Wat me stoorde in de teksten die ik las, is het frequente gebruik van de metafoor van de wortel om derde landen tot samenwerking te verleiden en de stok om hen daartoe te dwingen. Ten gevolge van zijn regelgeving zwaait Europa niet met een stok, maar met een twijgje. Die wortel-en-stokmetafoor klinkt daarenboven behoorlijk koloniaal, alsof we vanuit Brussel andere landen kunnen afsnauwen. Die wereld is niet meer. We gaan nu beter respectvol met derde landen aan tafel zitten rond de vraag hoe onze gedeelde belangen ons samen tot een beter migratiebeleid kunnen brengen. Ondertussen kan naar stokken worden gezocht, voor het geval gedeelde belangen ontoereikend zijn.