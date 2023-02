Het merkwaardige manoeuvre van Jambon laat zien dat deze crisis niet meer alleen over stikstof gaat

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

De chaos in het federale asielbeleid hield vele nieuwsgierige blikken weg van het Vlaamse beleidsniveau, maar nu kan minister-president Jan Jambon (N-VA) het niet meer ontkennen: zijn Vlaamse regering is opnieuw bevangen door een diepe vertrouwenscrisis. Opnieuw, want net als bij de Septemberverklaring mist de regering de deadline om een akkoord te sluiten, ditmaal over stikstof.

Met een redelijk ongezien gebaar roept de minister-president de partijvoorzitters van N-VA, cd&v en Open Vld bij zich om van hen de bevestiging te krijgen dat ze nog een vergelijk willen vinden. Als consecratie van de particratie kan dat tellen. Niet de verkozen volksvertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, die de regering democratisch legitimeert, krijgt het laatste woord, wel het partijhoofdkwartier. Deed zulke crisis zich voor op federaal niveau, dan was dit het moment waarop de regeringsleider naar de koning trok.

Het merkwaardige manoeuvre van Jambon laat zien dat deze crisis allang niet meer (alleen) over stikstof gaat. De stikstofkwestie is zo technisch en juridisch gesofisticeerd dat alleen ingewijden ze nog vatten. Juist dat schept ruimte voor een vaag compromis... als er vertrouwen is. Daar zit de echte knoop. Coalitiepartners cd&v en N-VA voeren geen strijd over ‘kritische depositiewaarden’, maar over de ziel van landelijk Vlaanderen. Zo’n symboolstrijd is altijd riskant.

Intussen staan vele landbouwers verweesd aan de zijlijn, als lijdend voorwerp van een politieke strijd. Hun woede is terecht. Wat zij missen is een algemene, door de regering collegiaal uitgedragen visie op de toekomst van de landbouw in dit gewest. Dat zou hen een duurzaam en rechtszeker kader bieden voor een leefbare nijverheid, in plaats van dat ze van het stikstofkastje naar de mestactiemuur worden gestuurd.

Die nieuwe visie is hoognodig, want stilaan dringt het besef door dat hier een landbouwmodel ten einde loopt. De vanuit Europa opgedrongen industriële schaalvergroting werkt wellicht prima in Frankrijk of Polen, maar in druk bezette gewesten als Vlaanderen of Nederland was het nooit echt een goed idee. Dat is decennia genegeerd, maar nu de vervaldata voor milieu- en klimaatnormen nabij komen, valt dat niet meer vol te houden.

Nog altijd wordt de schijn opgehouden. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi beklemtoont terecht het herontdekte belang van voedselbevoorradingszekerheid. Mooi, maar als dat écht de bekommernis is, is de focus op de grotendeels exportgedreven veeteelt niet de juiste.

Een harde keuze dringt zich op. Ofwel beschouwen we de ‘agrobusiness’ effectief als exportindustrie, en dan is er, zoals cd&v aanvoert, geen juridisch argument om de landbouwer strenger te normeren dan andere industrieën. In dat geval is een botsing met de Europese milieunormen moeilijk te vermijden.

Ofwel waarderen we landbouw als strategische sector voor voedselvoorziening. Maar dan dringt een diepgaande reconversie zich op met nieuwe prioriteiten. Dat zal veel moeite, veel tijd, veel geld en veel zorg vragen vanwege de overheid. Die elementen zijn niet voorzien in het stikstofakkoord, of het er nu komt of niet.