Het meeslepen van niet geëxamineerde vakken uit de vroegere naar de latere jaren is toch een beetje eigenaardig

Het heeft niet veel zin, zoals lezer K. Vansteenbrugge (DM 20/6), romantisch te doen over het hoger onderwijs anno 1950/60. De eerbiedwaardige instellingen waren toen vooral gevuld met een overtal aan fils à papa (en enkele filles à papa). Vandaag rekruteert het hoger onderwijs veel breder. Het zou nog breder kunnen én moeten. De kans is daardoor bijzonder groot dat de gemiddelde kwaliteit van ‘de student’ vandaag aanzienlijk hoger is dan ze toen was.

De persoonlijke kosten zowel van de studie als van de noodzakelijke ontspanning zijn ook heel hoog geworden zijn. Veel gezinnen kunnen die niet meer alleen aan. Vandaar dat zoveel studenten nu jobs aannemen om toch nog enigszins mee te kunnen. Dat kan in sommige gevallen inderdaad aanleiding geven tot vertraging in het afwerken van de studie. Me dunkt dat dit sop de kool zeker waard is.

Maar het ging over het meeslepen van niet geëxamineerde vakken uit de vroegere naar de latere jaren. Dat is toch een beetje eigenaardig. Zegt dat niet dat de lesstof uit de vroege jaren nauwelijks betekenis heeft voor het absorberen van de materie in de latere? En was dat eigenlijk niet altijd al zo? De ‘kandidaturen’ waren zonder meer de filter naar de hogere jaren. Dat is, inderdaad, een dure filter, maar hij test tenminste op uithoudingsvermogen en weerbaarheid (o.a. tegen de grillen van de professoren). Daardoor sluit deze methode goed aan bij de werkelijkheid van het beroepsleven, met stress en ongemakken. Daardoor is het een veel betere filter dan toelatings- of oriëntatieproeven ooit kunnen zijn en ik maak dan nog abstractie van de grote foutenmarges, in beide richtingen, die aan dit soort proeven onvermijdelijk verbonden zijn.

Stefaan Reel, Ranst