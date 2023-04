Het machtsspel tussen Israël en de Palestijnen dreigt nog complexer te worden nu China in de dans springt

Maarten Rabaey is journalist.

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag aanvallen uitgevoerd op doelwitten van pro-Iraanse groeperingen in de Gazastrook en in Libanon. Ze volgden op de grootste raketaanvallen op Israël sinds 2006.

Het geweld aan het begin van de joodse Pesach-periode en tijdens de ramadan, de heilige vastenmaand voor moslims, komt helaas niet onverwacht. Eerder deze week voerde de Israëlische politie al raids uit op de Al-Aqsa-moskee. De situatie doet sterk denken aan 2021, toen rellen op de Tempelberg tijdens de ramadan een elfdaagse oorlog ­inluidden.

Alleen zijn de posities nu nog harder. In Israël nam premier Benjamin Netanyahu uiterstrechtse en -religieuze partijen op in zijn kabinet. In de Palestijnse gebieden is de Palestijnse Autoriteit tandeloos tegen de groeiende invloed van radicale bewegingen zoals Hamas dat, net zoals Hezbollah in Libanon, gesteund wordt door Israëls aartsvijand Iran.

Als extremen aan beide zijden de plak zwaaien, is de kans op verdere escalatie een zekerheid. Het is daarom hoog tijd voor een externe bemiddelingspoging. Aan Israëlische zijde wordt vooral gekeken naar de VS, de traditionele bondgenoot. De relatie tussen Joe Biden en ­Netanyahu is niet goed, maar de Amerikaanse president heeft de autoriteit om aan te dringen op vreedzame oplossingen.

Lees ook ‘Hier kan een heilige oorlog uitbreken om iets wat nooit gebeurde’: waarom de Tempelberg het geweld alweer doet oplaaien

Biden heeft ook een opportuniteit. Hij vliegt volgende week naar Belfast om daar 25 jaar Goede Vrijdag-vredesakkoorden voor Noord-Ierland te vieren. In de geest van dat akkoord, dat de terreur van een ‘onoplosbaar conflict’ stopte, zou Biden naar Jeruzalem kunnen doorvliegen om er Netanyahu en de Palestijnse Autoriteit rond de tafel te brengen.

Het is mogelijk nu of nooit. Want terwijl het Westen te veel wegkeek van een falend vredesproces verandert het Midden-Oosten razendsnel. Onder Chinese bemiddeling beloofden de vroegere aartsrivalen Iran en Saudi-Arabië deze week hun rivaliteit op te bergen. Het pact van die autoritaire staten – ook militair – dreigt niet alleen de positie van de VS en de EU in het Midden-Oosten verder te verzwakken. Ook die van Israël staat onder druk.

Vroeg of laat kan de nieuwe tripartite van Iran, Saudi-Arabië en China wegen op de Palestijnse zaak. Israël zal dan minder manoeuvreerruimte hebben, want Xi Jinping weegt met economische hefbomen ook op hun beleid. Zo is een zeehaventerminal in Haifa eigendom van een staatsbedrijf uit Shanghai. Wat zal Israël doen als China, op voorspraak van Iran bijvoorbeeld, infrastructuurinvesteringen doet voor Hamas in Gaza? Of als China wapens levert aan Iran, die het doorspeelt aan Hamas? Het machtsspel dreigt er nog complexer door te worden.

Daarom neemt Israël beter nu met zijn democratische vrienden in de VS en de EU het initiatief voor een vreedzaam nabuurschap, waar zowel zij als de Palestijnen de controle over houden. Zo niet dreigen op termijn grote autoritaire spelers zoals Xi Jinping de regio te verdelen en er te heersen. Israël en de Palestijnen vechten nu om streepjes grond waar in de toekomst geen jood of moslim maar China wel eens de bouwheer kan worden.