Het lijkt daar zo mooi, zegt mijn dochter, en hier is het zo klote aan het worden

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

‘In Bellem is groen weiland door de hitte geel geworden.’ Het staat in de krant bij een foto van twee bonte koeien. De herkauwers kijken gortdroog in de lens, alsof hun uiers alleen nog poeder van magere melk bevatten.

Toch komt er vooralsnog geen sproeiverbod, beslist een bont allegaartje dat de droogtecommissie wordt ­genoemd. Of ze nu hun auto willen wassen, hun zwembad laten vollopen of mos van het dak spuiten met de Kärcher: mensen moeten vooral hun goesting kunnen blijven doen. Er wordt wel opgeroepen om ‘creatief water te besparen’. Creatief, dat is bijvoorbeeld plassen ­tijdens het douchen. Een droge komiek wil weten: ­‘Bespaar ik nog meer water als ik ga plassen in de douche van een ander?’

De droogtecommissie spreekt tot mijn verbeelding. In dergelijk orgaan zou ik nog willen zetelen, met of zonder zitpenning. Ik ben geboeid door droogte in al haar verscheidenheid, van droogkloten tot het bizarre verschijnsel dat droog­ijs heet. Droge wijn blijf ik raar vinden, hoewel mijn moeder lang geleden uitlegde dat de vork daar zo niet in de steel zit. Je hebt ook droge hoest en vaginale droogte. Als kind krijg je daar kop noch staart aan, wanneer je het leest op een verdwaalde bijsluiter.

Nu zou je denken dat de wereld opheldert en uitklaart als je ouder wordt. In de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Er zijn juist steeds meer dingen waaraan ik kop noch staart krijg. Mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar in de krant staat dat een oude onderbroek van prins Harry wordt geveild voor een startbod van 10.000 dollar. Het atoom­agentschap waarschuwt dat de kans reëel is op een ­nucleaire catastrofe, maar op straat hoor ik zatte mannen joelen op een bierfiets.

‘We liggen allemaal in de goot’, zei een dode dichter, ‘maar sommigen van ons ­kijken naar de sterren.’

Mijn dochter (15) en ik haten bierfietsen, wel zijn wij verzot op foto’s die de James Webb- telescoop doorstuurt. We verbazen ons over ­Maisie’s Galaxy, een gloeiende aspunt in de dieptes van het universum. Zij is vernoemd naar de dochter van de ontdekker. Zij verjaarde en wilde graag haar eigen sterrenstelsel.

Het moet fijn zijn je kind onbekende werelden te ­kunnen schenken. Misschien leven daar ook wezens die verzen schrijven of kalverliefde kunnen voelen. “Dat is hoopgevend”, vindt mijn dochter. “Het lijkt daar zo mooi en hier is het zo klote aan het worden.”

Ze weet dat er planeten bestaan waar het edelstenen regent, volgens wetenschappers. De wolken zijn er van metaal en uit de lucht valt korund, het spul waarvan saffieren en robijnen gemaakt zijn.

Into each life some rain must fall, zei een andere dode dichter. De droogtecommissie komt weer samen op 18 augustus.