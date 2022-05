Julie Cafmeyer is columnist.

(Deze column bevat spoilers voor de film Vortex van Gaspar Noé.)

“Het leven is dus een droom in een droom?” vroeg een vriend me verward toen we Vortex van Gaspar Noé bekeken. ‘All that we see or seem/ Is but a dream within a dream’, werd Edgar Allan Poe geciteerd. De vriend zei dat zijn brein niet in staat was de zin te verwerken: ‘Een droom in een droom, dat is zo meta dat ik er niet bij geraak.’

Het leven is een droom in een droom omdat het ene raadsel uitloopt in het andere. We worden ouder, we vergeten, en toch blijft ons brein oplichten op nieuwe plekken. Oude herinneringen worden afgewisseld met nieuwe inzichten, nieuwe beelden. Is dat de droom in de droom: de film die je in je hoofd afspeelt over je leven? Een droom onderga je, een droom in een droom creëer je zelf.

In Vortex volgen we een man en een vrouw op het einde van hun leven. De vrouw lijdt aan dementie terwijl haar man koortsachtig zijn levenswerk probeert af te maken, een boek over films en dromen. Terwijl de seniele vrouw verdwaalt en aftakelt, voelt haar man een onweerstaanbare urgentie om er nog iets van te maken, van zijn werk, van zijn leven.

Hun liefdesrelatie wordt onverbloemd getoond. Ze blijven op zoek naar elkaar, soms haten ze elkaar, nemen ze wraak op elkaar, en toch proberen ze elkaar ondanks alles in leven te houden.

Noé slaagt er op wonderlijke wijze in om in een appartement vol verval, opgevuld met een overdaad aan nutteloze spullen en verdovende middelen, liefde te tonen.

“Ontdoe jezelf van mij”, zegt de vrouw als ze denkt dat ze overbodig is geworden. Waar dient een mens nog voor als ze niets meer kan, als er alleen nog maar voor haar gezorgd wordt?

Hoewel hun drugsverslaafde zoon op het eerste zicht niet capabel lijkt om zijn leven op het spoor te krijgen, heeft hij één grote troef. Hij neemt tijd voor zijn ouders, is zacht.

Ik keek naar dit gezin en dacht: waar blijven ze – ondanks alle beslommeringen en smerige streken van dit leven – al die tederheid toch vandaan halen?

Het is een ontroerend moment, het moment waarop de man na een attaque ligt te kreunen van de pijn en zijn vrouw hem eindeloos over zijn rug blijft strelen.

Misschien is dat wat de film ons probeert te tonen. In een wereld waar ons wordt wijsgemaakt dat consumptie, productiviteit en winst het allerbelangrijkste is, kijken we naar mensen die elkaar begeleiden in de laatste stuiptrekkingen van het overleven. Ze geven alles wat ze (niet) hebben.

In een interview met De Standaard zei Noé dat we niets nalaten in dit leven. Alles wordt vergeten, we kunnen alleen ons leven draaglijk maken door iets te delen met anderen.

Daarom is het leven een droom in een droom. Je reikt de hand uit naar de ander, zonder er ooit bij te geraken.