Het lerarentekort... of hoe hopeloos het écht is

Joke Knockaert is directeur van het VTI Zeebrugge.

Als directeur van een technische en beroepsschool begint langzamerhand de wanhoop het over te nemen van hoop. Eind augustus stonden bij ons, net zoals vele andere scholen, nog verschillende vacatures open. Ik suste mezelf: het is al elk jaar gelukt, ook nu zal het lukken.

We zijn 16 september, na vijf weken vacatures publiceren, intensief VDAB-lijsten afbellen en Facebook-oproepen staan we even ver. Mijn technisch adviseur en ikzelf zijn al vijf weken dag en nacht bezig met het zoeken naar leerkrachten. We zijn al lang over het punt dat we een goede leerkracht zoeken, laat staan dat ze over een vereist diploma moeten beschikken. Zelf ga ik als directeur voor de klas staan zodat leerlingen toch op z’n minst les krijgen.

De laatste kandidaat autorijtechnieken heeft zonet afgebeld. Zijn werkgever wil hem niet laten gaan. De markt is krap, en dus doen ook werkgevers er alles aan om hun personeel te houden. Sinds maart zijn we hopeloos op zoek naar een instructeur; dit was kandidaat nummer 42. Velen haken af op het loon, sommigen voldoen niet aan de minimumeisen, anderen hebben een te lange vooropzeg waardoor ze pas in december ingezet kunnen worden. En dus daar gaat kandidaat 42...

Mijn net aangeworven leerkracht Nederlands, die ik eindelijk na diverse Facebookcampagnes heb gevonden, heeft zonet het bericht gekregen dat het departement hem weigert in te schrijven als leerkracht Nederlands en hij dus geen loon kan ontvangen. Hij heeft volgens het departement een buitenlands diploma en is bijgevolg niet gemachtigd om Nederlands te geven. Deze onfortuinlijke man is geboren en getogen in Vlaanderen, heeft zijn secundair in Oostende afgewerkt, maar besliste op zijn 18de om zijn licentie vertaler Frans-Nederlands-Engels in een Franssprekende Brusselse hogeschool af te werken. Dus alhoewel hij een master vertaler-tolk Nederlands-Frans-Engels heeft, zijn moedertaal Nederlands is, zijn humaniora in Vlaanderen volledig heeft afgewerkt, beschouwt het departement hem als een buitenlander die niet gemachtigd is om Nederlands te geven. En dus daar gaat mijn gemotiveerde leerkracht Nederlands...

Mijn leerkracht koeltechniek neemt een sabbatjaar. Ik gun het hem met heel mijn hart, maar koeltechniekers zijn net als vrachtwagenchauffeurs een knelpuntberoep. Dus de markt is krap. Wanneer we uiteindelijk een kandidaat vinden, blijkt dat een andere Vlaamse opleidingsverstrekker betere voorwaarden biedt. En dus daar gaat mijn kandidaat koeltechniek...

Door het lerarentekort kapen ASO-scholen meer en meer de goede vastbenoemde leerkrachten weg uit BSO-TSO. Onder het motto ‘de aanval is de beste verdediging’ bellen ASO-scholen tijdens de zomer goede, vastbenoemde vakleerkrachten in BSO-TSO scholen op met een aanlokkelijk voorstel. En dus daar gaat mijn vastbenoemde leerkracht wiskunde...

Hoe somber het nu is, de toekomst zie ik alleen nog somberder in. Alle opleidingen die wij in Zeebrugge aanbieden zijn zware knelpuntberoepen. Heel wat van mijn leerkrachten staan op de drempel van hun pensioen. Waar ik al die praktijkleerkrachten zal vinden is mij een raadsel. De goede stielmannen en -vrouwen hebben meestal een bloeiende onderneming of werken in een bedrijf met veel extralegale voordelen. Je laat dit niet vallen voor een job in het beroepsonderwijs, en zeker niet wanneer blijkt dat je ondertussen nog een educatieve bachelor of graduaat moet afwerken vooraleer je een beetje zekerheid in het onderwijs kunt hebben.

Er is een grote nood aan goed opgeleide stielmannen en -vrouwen, maar wie durft te kiezen om te werken in het BSO?

Wel, ik heb alvast verschillende jaaropdrachten open liggen. En naar het schijnt krijg je er nu nog een laptop, internet- en fietsvergoeding bovenop. An offer you can’t refuse, toch?