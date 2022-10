Pacifisme

Was het werkelijk zo boeiend om wapens te leren manipuleren, zoals Koen Metsu schrijft in zijn pleidooi voor een algemene militaire initiatie (DM 7/10)? Een geweer uit elkaar halen en weer ineensteken. Of met een stuk gebrande kurk je gezicht zwart maken als camouflage. Leuk zeg, jongens!

In een tijd dat er zich in de hele wereld zoveel gewapende aanvallen op onschuldige burgers voordoen (denk aan schoolkinderen, kerk- of moskeebezoekers) en een tijd dat miljoenen mensen strengere wapenwetten eisen (onder meer in de VS), verbod op verkoop en zelfs op fabricage, komt een N-VA-parlementair vertellen dat het omgaan met wapens tijdens zijn militaire initiatie zijn jongenstijd in herinnering bracht. Dat het zo boeiend was en zo leerzaam, zo aan te bevelen aan alle jonge landgenoten.

Wat een dom inzicht, of beter een gebrek aan inzicht in de ware toedracht van het militaire. Het leger brengt nooit vrede, wel altijd oorlog.

In plaats van verplichte militaire initiatie te bepleiten zouden we het militaire beter afschaffen. Geef die mensen een andere job, een humanitaire goed betaalde job. En je gezicht camoufleren kun je ook bij de scouts leren.

Louis Sorel, Oostende

Huwelijksaanzoek

De N-VA is een grote partij, maar wel een die er niet in slaagt om het verschil te maken. Niet op institutioneel vlak (haar raison d’être), niet op economisch vlak, en al helemaal niet op het vlak van energie, klimaat en cultuur.

Als die partij nog ergens het verschil maakt is het om haar negatieve soevereiniteit te benadrukken tegenover het federale niveau, en op Europees vlak poogt ze amechtig maar vruchteloos om de Unie vooral niet sterker en geïntegreerder te maken.

Zou dit ook niet een van de redenen kunnen zijn waarom de cd&v beleefd het huwelijksaanzoek van mevrouw Van Doesburg afwijst?

Stephaan Taccoen, Brugge