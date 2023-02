Het Kremlin dacht het buurland te overrompelen. Het werd een misrekening waar het Russische leger maar niet van kan herstellen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het is geen toeval dat de Duitse oorlogsfilm All Quiet on the Western Front juist nu de favoriet is voor de grote filmprijzen. Het voorbije jaar is, na meer dan 70 jaar relatieve vrede, oorlog weer een Europese realiteit geworden. All Quiet laat op indrukwekkende wijze de cynische gruwel daarvan zien, weliswaar met de Eerste Wereldoorlog als achtergrond.

Natuurlijk herhaalt de geschiedenis zich nooit letterlijk. Toch kost het weinig verbeeldingskracht om in de imperialistische waanideeën van de Duitse keizer die van de Russische president Vladimir Poetin te herkennen. Of om in de Pruisische generaal die tot de laatste uren voor de wapenstilstand soldaten als kanonnenvoer naar het front blijft sturen een voorafschaduwing te zien van de immorele Wagner-leider Jevgeni Prigozjin. Eén jaar oorlog in Oekraïne kostte naar schatting aan 300.000 mensen het leven. ‘Altijd iemands vader, altijd iemands kind’, zoals Willem Vermandere dat zo treffend verwoordde.

Vandaag, 24 februari, is het precies één jaar geleden dat Vladimir Poetin zijn bloedige, misdadige en heilloze invasie in Oekraïne inzette. Aan die aanval ging wederzijdse onderschatting vooraf. De rest van Europa onderschatte Poetin. Tot de dag voor de inval bleven belangrijke Europese stemmen de risico’s weg nuanceren, ondanks pijnlijk precieze waarschuwingen. Europa onderschatte ook de veerkracht van Oekraïne. Nog altijd zijn er zogenaamde realisten die menen dat de Oekraïense president Zelensky gauw een homp land aan Poetin moet schenken, omdat de strijd nu wel lang genoeg geduurd heeft. Zij vergissen zich.

Dezelfde cruciale fout heeft ook Vladimir Poetin gemaakt. Met een mengeling van zelfoverschatting en foute informatie dacht het Kremlin het buurland te overrompelen. Het werd een misrekening waar het Russische leger maar niet van weet te herstellen.

Dat komt omdat Poetin een tweede inschattingsfout maakte. De Russische autocraat zag de kans schoon om de Europese kaart te hertekenen, nadat de VS de veiligheidsparaplu boven Europa wat leken weg te halen en ook de Europese Unie verzwakt leek. Het werd een grove misrekening. Verenigde westerse steun, onder de onvermijdelijke leiding van Washington, is cruciaal in de levensbelangrijke landsverdediging van de Oekraïners.

Dat Vladimir Poetin de weerbaarheid van de Europese democratie miskende, is niet zo gek. Ook wij, Europeanen, hebben die kracht vaak zelf ondergewaardeerd. Crisis na crisis deed een gevoel van deemstering neerdalen. Menig analist mopperde dat de klassieke democratie weerloos zou komen te staan tegen de aanspoelende golf van autoritaire regimes. Dat doemdenken is vooralsnog voorbarig gebleken.

Vandaag zijn het juist die autoritaire staten die kwetsbaarder blijken dan gedacht. Rusland in de eerste plaats, maar ook de manier waarop de Chinese leider Xi de covidepidemie misbruikt heeft om tegenspraak uit te roeien, de repressie van het verzet in Iran of de dodelijke bouwcorruptie in Turkije hebben het luie, eenzijdige beeld van dat autoritaire ‘efficiënt beleid’ bijgekleurd.

Dan hebben die vaak vervloekte westerse democratieën goed stand gehouden onder druk van een onverwachte, ongevraagde oorlog. Een land als Polen heeft zonder met de ogen te knipperen miljoenen oorlogsvluchtelingen opgevangen. Ook andere EU-lidstaten deden hun duit in het zakje.

Zelfs Poetins aanval met het energiewapen werd al met al vakkundig afgeslagen. Veel te laat ontdekten Europese regeringen hoezeer zij afhankelijk waren van Russisch gas. Een jaar later is de energiepolitiek niettemin grotendeels bijgestuurd. Dat ging gepaard met een prijsschok die vele gezinnen en rijksbegrotingen pijn heeft gedaan. Maar op geen enkel moment is de brede solidariteit met het lijden van het Oekraïense volk noemenswaardig aan het wankelen gegaan. Ook dat mag gezegd worden op deze tragische verjaardag.

Dit is geen moment voor zelfgenoegzaamheid. Ook al houdt Oekraïne moedig stand, Rusland blijft een gevaarlijke vijand. Het heeft een immens reservoir aan mensen en materiaal en een geschiedenis van vastberadenheid en schaamteloosheid om die desnoods met oorlogsmisdaden in te zetten.

Rusland gaat niet weg. Hoe deze oorlog ook afloopt, Europa weet dat aan de oostgrens een reusachtig land ligt met bijna onuitputtelijke middelen, een gedeukte identiteit en een imperiale illusie. Die zekerheid zou ons - Europeanen, Belgen, Vlamingen - moeten aansporen tot grote aanpassingen in het beleid. Dat gaat verder dan energiepolitiek. Het gaat ook over voedselstrategie, defensie of diplomatie.

Aan die taak moeten we nog grotendeels beginnen.