Het kraakpand in de Paleizenstraat is een triomfboog voor ons asielbeleid

Van sommige gebouwen weet je niet of je ze van schaamte moet afbreken of net laten staan, als een brandmerk in het straatbeeld, een litteken op een grondplan. De horrorhuizen van Marc Dutroux, het Achterhuis en helaas nog zovele meer zijn symbolen van het allerslechtste wat in de mens verscholen ligt. Het kraakpand in de Paleizenstraat past perfect in dat rijtje.

Deze schandvlek wordt vandaag weggeschrobd en witgewassen, en binnen een jaar weet niemand nog waar op het ministeriële maat- of mantelpakje ze zich nu weer had bevonden, net zoals velen zich niet meer herinneren in welk Brussels park nog niet zo heel lang geleden ruim vijfduizend mensen maandenlang als beesten bijeengedreven zaten.

Het lijkt haast alsof niemand om hen geeft.

Had men de krakers van ‘het Paleis’ nog wat langer aan hun lot overgelaten, dan had de wervelstorm van geweld die er dagelijks woedde het gebouw vanzelf uitgehold tot een triomfboog voor ons asielbeleid. Een triomfboog, jazeker, want de tactiek van gedoogde verloedering past perfect binnen de ontradingscampagne die eerst Theo Francken, dan Maggie De Block, Sammy Mahdi en nu Nicole De Moor, een Mount Rushmore van empathie, samen al jaren voeren.

Hoelang wordt de hoop al niet gekoesterd dat asielzoekers, transmigranten en als welk staaltje doublespeak ons verlichte vierspan deze mensen ook wil bestempelen, hun achtergebleven dierbaren sms’en vooral niet naar België te komen, want daar leggen ze je te slapen in je eigen stront, als je tenminste niet voor zonsondergang het ziekenhuis in wordt geklopt of gestoken? Ik heb er al eerder over geschreven – u kunt het allemaal nalezen op een verkleumde dakloze in uw buurt – en ik bespaar u de verhalen die enkele dierbare collega’s me hebben toevertrouwd, maar mensonterend is een eufemisme.

Het heeft geen hol te maken met plaatstekort. Op 14 juni waren er volgens de Vlaamse digitale huisvestingstool 26.278 opvangplaatsen voorzien voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan waren er 14.888 ingevuld en zowaar 11.390 nog beschikbaar, maar volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele was het “niet de bedoeling dat hier plots asielcentra van worden gemaakt. (…) Dat nu tijdelijk of permanent te maken voor andere nationaliteiten is voor mij een no-go.” Geen plaatstekort dus, hoogstens wilstekort. Empathietekort. Gewetenstekort.

Plots was er geen gedoe meer met bevoegdheden en beleidsniveaus. Wie de oorlog in Oekraïne ontvluchtte was hier veilig. Wie die in Syrië of die in Jemen of die in Libië, Ethiopië, Somalië, de Centraal Afrikaanse Republiek, Mali of Myanmar was ontvlucht, kon verrotten in het straks dus ontruimde ‘Paleis’. Probleem opgelost. Als een weggeschminkte etterbuil.