Het kotentekort mag niet los gezien worden van de algemenere nood aan betaalbare woningen in steden

Het is nieuws dat stilaan evenzeer bij de lente hoort als een vlucht zwaluwen of verse aardbeien uit Hoogstraten: er is een tekort aan koten voor studenten. Het pijnpunt is dan ook niet zozeer het tekort, wel dat het alleen maar groter wordt. Na problemen in Gent en Brussel kampt nu ook Leuven met een tekort, terwijl ook in centrumsteden met hogescholen, van Sint-Niklaas tot Mechelen, de alarmbellen luiden.

Beterschap zal niet vanzelf komen. Het kotentekort is zowel een probleem van vraag als van aanbod. Demografische groei doet de vraag naar studentenwoningen toenemen. De grote cohorte jongeren die de voorbije jaren achtereenvolgens voor tekorten aan plekken en leerkrachten hebben gezorgd in het kleuter-, lager en secundair onderwijs, is nu stilaan rijp voor hoger onderwijs. Dat wil meteen ook zeggen dat de vraagpiek nog niet in zicht is.

Daar komt een sociologische evolutie bij. De tijd dat studenten ‘op kamers’ gingen bij een kotmadam ligt achter ons. De volledig ingerichte studio, die een paar decennia geleden nog de luxueuze uitzondering was, is naar de norm opgeschoven. Nostalgie naar ‘onze’ vroegere tijd, toen het allemaal nog niet nauw stak, heeft geen zin. Die tijd komt niet meer terug.

Die nog toenemende vraag naar een comfortabel kot stuit op een aanbod dat tekortschiet. Het kotentekort mag niet los gezien worden van een breder gebrek aan degelijke huurwoningen en zelfs niet van de algemenere nood aan betaalbare woningen in steden. Het is geen toeval dat het kotentekort zich het scherpst laat voelen in steden waar de woningnood het grootst is en de slag om woonruimte het felst gestreden wordt.

De vraag afremmen wordt lastig, gelet op de demografie. Digitaal onderwijs zou de instroom in studentensteden wat kunnen milderen, maar het is wel opletten voor ongewenste sociale klasseneffecten. Het kan niet de bedoeling zijn dat alleen kinderen uit de hoogste inkomensklasse nog op kot kunnen en de les fysiek kunnen bijwonen, terwijl de rest zich moet behelpen met digitale lessen of pendelen.

Dus zal hoe dan ook het aanbod vergroot moeten worden. Het lijkt onvermijdelijk dat een bestaande tendens zich daarbij verder doorzet: de ontwikkeling van specifieke, relatief grootschalige studentenresidenties in de stadsrand. Op die manier wordt de woondruk op het stadscentrum verlicht en komt er daar meer ruimte op de reguliere huurmarkt.

Maar ook die oplossing brengt weer minstens twee uitdagingen mee. Eén: dit kan van studentenwoningbouw het exclusieve terrein maken van grote, kapitaalkrachtige spelers, die zich bij voorkeur richten op dure koten met het hoogste rendement. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat stad of universiteit/hogeschool ook particulieren de kans biedt om mee een deeltje te verwerven in een groter project.

Maar dan nog blijft er dat tweede probleem: het tekort is er nu, bouwen kost tijd, zeker in dit tijdperk van overleg en buurtprotest. Ook al wordt het aanbod, wonder boven wonder, op een verantwoorde manier uitgebreid, dan nog is de kans groot dat ook de volgende lentes hetzelfde nieuws zullen brengen.