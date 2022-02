Het konvooi mag dan een totale farce zijn, een relatief omvangrijke groep Belgen voelt zich momenteel niet gehoord

Een groot succes lijkt het truckersprotest, of hoe je het konvooi van ontevredenen ook noemen wil, in dit land niet te gaan worden. Enkele tientallen voertuigen bereikten parking C op de Heizelvlakte, een handvol extreemrechtse activisten vatte post aan de omroeptoren, zonder goed te weten waarom. Beelden van chauffeurs die enigszins verdwaald afgedreven leken naar een onbestemde afrit van de Brusselse ring, maakten het tafereel extra pijnlijk. Dit lijkt wel een illustratie bij de oude grap ‘Woensdag algemene revolutie. Behalve als het regent, dan is het in het Sportpaleis’.

Dit protest biedt dus geen aanknopingspunt voor een zinvolle evaluatie van het coronabeleid. Toch is het verzet weglachen niet de meest verstandige reactie. Het konvooi mag dan een totale farce zijn, een relatief omvangrijke groep Belgen voelt zich momenteel, in deze ‘voorlopige eindfase’ van de pandemie, niet gehoord of niet vertegenwoordigd door de politieke instellingen. Hoe groot het verzet is, valt moeilijk te achterhalen. De standpunten variëren ook van radicale antivax over protest tegen de coronapas tot simpelweg verzet tegen de regering(en).

Het is riskant om dat diverse, soms alle richtingen tegelijk uitslaande protest te blijven negeren of kleineren. Dan krijgen de oproerkraaiers en de complottheoretici de kans om steeds meer ontevredenen in de netten te verstrikken. Die situatie kennen we uit de VS, waar een ideologische kloof een realiteitskloof geworden is. Vele mensen hebben er niet langer alleen maar tegengestelde ideeën, ze menen te leven in een andere werkelijkheid.

Let wel. Het verzet erkennen, wil niet zeggen dat je het naar de mond praat. Dat we vandaag eindelijk toe zijn aan afbouw van de beschermingsmaatregelen hebben we in zeer ruime mate te danken aan de coronavaccins. Zonder collectieve vaccinatie geen individuele vrijheid. Wie die realiteit blijft ontkennen, moet niet verbaasd zijn dat zijn kritiek ongehoord blijft.

Ook de kritiek op de genomen maatregelen klinkt vandaag soms wat te makkelijk. Toen het, nog niet zo lang geleden, pompen of verzuipen was op de afdelingen intensieve zorg, klonk het gemopper alleszins minder luid. Velen lijken al vergeten dat dit virus aan 1 miljoen Europeanen het leven heeft gekost. Dat neemt niet weg dat kritiek zeker wel mogelijk en nuttig is op maatregelen waarvan inmiddels wel duidelijk is dat de bescherming beperkt is. Ja, ik kijk naar jou, coronapas.

Een samenleving is geen Kumbaya-gezang. Vooruitgang komt voort uit botsende meningen. Maar om te vermijden dat botsende meningen in vechtende mensen veranderen, moet het vijanddenken ingetoomd blijven. Een overheid hoort daarbij het voorbeeld te geven. Onnuttige, contraproductieve vrijheidsbeperkingen afschaffen is dan een goede eerste stap. Daar is iedereen, met of zonder konvooi, het hopelijk wel over eens.