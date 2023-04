Het klinkt cynisch, maar is logisch: binnen Ahold stelt het eertijds fiere Delhaize niet zoveel meer voor

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

De protestactie van de Delhaize-vakbonden bij de algemene aandeelhoudersvergadering van Ahold in het Nederlandse Zaandam is op een ontnuchtering uitgedraaid. Zo groot als het conflict over de herstructurering bij de supermarktketen hier toeschijnt, zo betekenisloos lijkt het te zijn binnen het geheel van het concern. Aandeelhouders leken amper te weten dat er iets loos is in België, het slopende conflict is geen gespreksthema. Dat klinkt cynisch, maar is logisch: binnen Ahold stelt het eertijds fiere Delhaize niet zoveel meer voor. In het multinationale rijk is dit niet meer dan wat gedonder in een verafgelegen gewest.

Mochten de bonden in Zaandam op zoek zijn naar een extra hefboom voor hun strijd, dan keren ze dus van een kale reis terug. Vanuit het Nederlandse hoofdkantoor zal er geen druk komen op de Belgische directie om toch enige empathie te tonen tegenover de zorgen en frustraties van de werknemers. Ook dat is logisch, want die strategie sluit juist aan bij de Nederlandse traditie om bij grote herstructureringen niet te veel poespas te maken en inspraak te gunnen, wat botst met het Belgische overlegmodel, zoals professor sociaal beleid Ive Marx al eerder aanstipte. Juist die botsing van beslissingsculturen deed het conflict bij Delhaize zo ontsporen, met nu ook een opeenstapeling van gerechtelijke procedures.

Verdere radicalisering zal geen winnaars opleveren. De duur van de strijd weegt ontegensprekelijk op werknemers en bonden, die in gespreide slagorde staan. Maar hij weegt ook op het bedrijf, dat dringend nood heeft aan sereniteit en zekerheid. De eerste stap naar ontwapening zal toch door de directie moeten gezet worden. Erkenning is daarbij van fundamenteel belang. De directie zou moeten erkennen hoe drastisch de herstructurering wel is die ze plant, en hoe groot de reële impact op de getroffen werknemers zal zijn. Blijven ontkennen dat er iets gaat veranderen, is enkel een recept voor verdere woede en instabiliteit.

Eens die belangrijke eerste stap is gezet, kan dan onderhandeld worden over compensatie om de impact te milderen. Want impact zal er zijn. De omvorming van een supermarkt in een verzelfstandigd filiaal is meer dan een boekhoudkundige operatie. Analyses tonen aan dat het belangrijkste verschil tussen een ‘gewone’ supermarkt en een franchise zit in de loonkosten. Franchises werken doorgaans met wat minder mensen, in flexibelere contracten aan een wat lager loon. Dat is geen uitbuiting, dat is hoe dit systeem werkt. Bijgevolg kun je niet beweren dat er voor het personeel dat moet overstappen naar een franchise niets zal veranderen, ondanks wat beloftes op papier. Want dan klopt de rekening van de zelfstandige uitbaters niet meer.

De cruciale vraag is dus hoe Delhaize zijn personeel op een betrouwbare manier wil garanderen dat het niet of toch niet te veel loon en rechten verliest, terwijl het in een ander statuut onder een andere baas moet gaan werken. De inhoud en de duur van die compensaties zouden de kern van het sociale overleg moeten vormen. Het is nu stilaan tijd om die stap te zetten.