Het kan snel keren, maar momenteel lijkt de toekomst van Petra De Sutter zekerder dan die van Bpost zelf

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het is niet overdreven om te stellen dat Petra De Sutter, minister van Overheidsbedrijven en vicepremier namens Groen in de federale regering, voor de belangrijkste dag in haar politieke loopbaan staat. De minister moet zich in de Kamer verantwoorden voor een stapel dossiers waarin het beursgenoteerde overheidsbedrijf Bpost mogelijk te gulle subsidies kreeg en te ruime facturen terugstuurde naar de staat - en dus naar ons, belastingbetalers. Dat het postbedrijf op eigen kosten twee medewerkers naar het kabinet-De Sutter kon sturen, is daarbij op zijn minst vervelend.

Gaandeweg is het beeld van deze ‘affaire’ wel verschoven. Wat bij aanvang een kwestie leek van politieke inschattingsfouten toont stilaan zijn ware gelaat. Dit is een bureau-oorlog, waarbij gewezen of huidige toplui van Bpost elkaar en de regering proberen mee te sleuren. In een oorlog die wordt uitgevochten met gelekte whatsapp- en signalberichten, kan niemand zich veilig voelen, ook een minister niet. Het kan snel keren, maar toch lijkt op dit moment de toekomst van De Sutter zekerder dan die van Bpost zelf. Een bedrijf dat omzet en winst kunstmatig kon opblazen door de staat op overdreven kosten te jagen, heeft wel wat uit te leggen aan zijn aandeelhouders.

Wat de politieke verantwoordelijkheid betreft, neemt minister De Sutter de belangrijke beslissing om de gedetacheerde Bpost-medewerkers weg te sturen. De juiste beslissing evenzeer, ook al is wettelijk alles is orde en ook al deed huidig premier Alexander De Croo (Open Vld) in zijn vorige mandaat op Overheidsbedrijven exact hetzelfde. Dit is een dubieuze praktijk, en het zou goed zijn mocht ze voortaan wettelijk verboden worden.

Blijft het grotere plaatje van de kabinetten. ‘Democratische vernieuwing’ kreeg een vol hoofdstuk in het federale regeerakkoord, maar geen regering liet eerder die kabinetshofhouding zo aanzwellen als de huidige. Die grote kabinetten zijn een nogal typisch Belgisch compromis van particratische tewerkstellingsmachines en feitelijke politieke machtscentra.

Voorstanders opperen dat de kabinetten een noodzakelijk, betrouwbaar knooppunt van stabiliteit en kennis zijn in een ingewikkeld land met hopeloos verdeelde bevoegdheden. Dat is een uitleg die niet bevredigt. Dit land is zo teleurstellend ingewikkeld omdat opeenvolgende generaties politieke machthebbers het er naar gemaakt hebben. Zij hadden een mandaat om de verschillende landsdelen meer autonomie te schenken, niet om het land te overwoekeren met een bestuurlijk kluwen vol draden waaruit alleen gespecialiseerd politiek personeel wijs raakt.

En toch staan we hier en vragen we ons af waarom we zo veel bestuurders nodig hebben en waarom dat zo duur is en zo matig resultaat oplevert. Tja, hoe zou het komen? En opnieuw klinkt de roep om het land nog meer in stukken te snijden en dit matig succesvolle politieke systeem verder te verdubbelen of te verdrievoudigen.

Zullen we anders al eens beginnen met te proberen verduidelijken en vereenvoudigen wat er is? Dan kunnen we meteen die kabinetten afslanken. Van een nuttige staatshervorming gesproken.