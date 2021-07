Het kan eigenlijk bijna niet dat N-VA zo flagrant tegen haar eigen deviezen zou handelen

Is N-VA zo rabiaat tegen de kernuitstap dat ze haar eigen principes en de portemonnee van de Vlaming op het spel willen zetten? We weten het niet en formeel ontkent de partij, maar de verwikkelingen rond een gascentrale in Vilvoorde laten dat wel uitschijnen.

Engie Electrabel plant er een gascentrale die tegen 2045 klimaatneutraal energie zou opwekken en die van alle relevante Vlaamse overheidsdiensten groen licht kreeg. Die centrale zal CO 2 , stikstof en ammoniak uitstoten, maar de gehaltes zullen volgens de experten bij onder andere de Vlaamse Milieu Maatschappij binnen aanvaardbare normen blijven. Ook de gemeente Vilvoorde gaf positief advies. Alleen buurgemeente Grimbergen deed dat niet.

Op basis van al die positieve adviezen oordeelde de ‘Provinciale Omgevingsvergunningscommissie’ positief. Maar de provincie Vlaams-Brabant komt nu toch met een njet. Omdat de centrale wel te veel stikstof, ammoniak en CO 2 zou uitstoten.

Het kan dat de deputatie de expertenadviezen negeert uit diepe bezorgdheid over klimaat en milieu. Het lijkt evenwel ook plausibel dat de provincie, waarin N-VA het overwicht heeft, de gascentrale tegenhoudt omdat de partij zo de kernuitstap poogt te blokkeren.

Want voor zo’n opmerkelijke demarche moeten wel heel zwaarwichtige redenen zijn. Een geheel andere wetenschappelijke analyse over de uitstoot, bijvoorbeeld. Maar die is in het besluit van de provincie niet terug te vinden.

Dan is het niet vreemd dat sommigen ‘partijpolitieke spelletjes’ vermoeden.

Mocht dat kloppen, doorkruist N-VA flagrant haar eigen principes. Zij is namelijk de partij bij uitstek die altijd het belang van investeringszekerheid benadrukt. Maar hier springt de investeerder door alle vergunningshoepels om dan op het einde van de rit uit één hoek toch nog een ‘nee’ te krijgen.

Het zou ook vreemd zijn dat uitgerekend N-VA ervoor zorgt dat de subsidies die gascentrales kunnen krijgen in het kader van de kernuitstap eerder naar Wallonië zouden stromen. Vier van de zeven gascentrales in de running zijn namelijk voorzien in Wallonië. Door ‘Vilvoorde’ tegen te houden, ontstaat wat N-VA hekelt: een onevenwicht in de subsidiestroom.

Eén centrale minder in die competitie betekent ook duurdere prijzen die de Vlaming in zijn energiefactuur zou kunnen voelen. De Vilvoordse centrale zou bovendien een prijzenbreker worden omdat ze op een site zou komen waar al een gascentrale stond. Dat scheelt in investeringskosten en dus zeer wellicht ook in onze energiefactuur.

Dus nee, het kan eigenlijk bijna niet dat N-VA zo flagrant tegen haar eigen deviezen zou handelen. Zeer binnenkort komt de provincie vast met een solide, erg overtuigend en zinnig argument voor de blokkade.