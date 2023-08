Het Italiaanse plan om de banken extra te belasten bewijst dat er een belangrijke wissel in het beleid in de lucht hangt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Menig bankier zal zich in de cappuccino met havermelk verslikt hebben bij het vernemen van de plannen van de Italiaanse regering om de overwinsten in ’s lands financiële sector te belasten. De regering-Meloni vat het plan op om eenmalig 40 procent op te eisen van het profijt dat de banken halen uit hun rentemarge, het oplopende verschil tussen wat ze aan rente innen op leningen en wat ze zelf uitkeren aan spaarders. Veertig procent is een flinke hap, maar anderzijds is de winst in de sector ook snel gestegen, mede door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Het is verleidelijk om de overwinstbelasting weg te zetten als riskante kamikazepolitiek, typisch voor de populistische koers van Giorgia Meloni. Dat klopt niet helemaal. Het plan lijkt sterk op wat de klassiek-socialistische Spaanse regering eerder bedacht. Hoogstens kun je in de Italiaanse plannen dus een bewijs zien van de stelling dat de economische ideeën van populistisch-rechtse of radicaal-rechtse politici vaak juist erg links klinken.

Je kunt nu al voorspellen dat menig economisch observator, al dan niet zelf verbonden aan een bank, in de meest strenge bewoordingen zal waarschuwen voor ideetjes zoals een extra belasting op bankenwinst. Het plan is ook niet zonder risico. Met de klap een cruciale economische sector een eenmalige miljardenbelasting opleggen is nogal een schok. Daar spring je beter uiterst spaarzaam mee om.

Toch is nuance geboden. Over overwinstbelastingen is al veel gepalaverd, maar ze kunnen wel degelijk legitiem en rechtvaardig zijn, indien nauwkeurig gedefinieerd. Het gaat er niet om elk mooi winstcijfer van elke onderneming in elke sector blind af te romen. Overwinst gaat over het specifieke, aanwijsbare profijt dat ondernemingen in bepaalde sectoren halen uit een bijzondere omstandigheid. Het is winst die niet voortkomt uit eigen investering of risico, maar uit het draaien van de wind. Denk aan wat de energieschok grote energiebedrijven opleverde. Terecht kijken meerdere regeringen nu ook naar hoe banken hun rentemarge dezer dagen vooral gebruiken om snel winst op te potten.

Het Italiaanse plan gaat redelijk ver, maar het is wel bijzonder interessant. Het illustreert dat er toch een belangrijke paradigmawissel in het beleid in de lucht hangt. De politieke roep om ‘controle’ te heroveren krijgt ook een economische vertaling.

Decennialang is economische deregulering de norm geweest en werd van beleidsmakers enkel geduld dat ze toekeken op hoe de markt de zaakjes voor zichzelf regelde. Er was geen alternatief, toch? Opeenvolgende crises dwingen regeringen van diverse pluimage om te onderzoeken of dat er misschien toch is.

Terecht. Wanneer ondernemingen zoals banken de ambitie hebben om een centrale maatschappelijk-economische rol te spelen mogen ze ook gewezen worden op hun verantwoordelijkheid. Misschien gaat de Italiaanse regering te ver. Maar het is wel een prikkelende aansporing voor een regering, zoals de onze, die, geconfronteerd met hetzelfde probleem, voorlopig niet verder komt dan de bestelling van een studie bij de Nationale Bank.